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Oskarjevec Inarritu kot prvi filmski ustvarjalec član mehiške častne akademije

Ciudad de Mexico, 28. 05. 2026 10.59 pred 28 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
E.M. STA
Alejandro Gonzalez Inarritu si želi, da bi v njegovem novem celovečernem filmu glavno vlogo prevzel Tom Cruise.

Z več oskarji nagrajeni mehiški režiser Alejandro Gonzalez Inarritu je postal prvi filmski ustvarjalec, ki se je pridružil prestižni mehiški častni akademiji El Colegio Nacional. Ta združuje intelektualno elito države.

El Colegio Nacional, ki so ga ustanovili leta 1943, združuje več kot 100 mehiških intelektualcev, od pisateljev do znanstvenikov, vključno s prejemniki Nobelovih nagrad. Med svojim uvodnim predavanjem po vstopu v mehiško častno akademijo s strogo omejenim članstvom je Alejandro Gonzalez Inarritu izpostavil, da je akademija s tem, ko je izbrala njega, poleg priznanja njegovemu osebnemu delu priznala tudi filmsko obrt in njeno tradicijo. "Mehika je vizualna sila, ker je naša kultura vedno uporabljala podobe, s katerimi je razlagala svet," je še dodal.

Alejandro Gonzalez Inarritu
Alejandro Gonzalez Inarritu
FOTO: AP

62-letni filmski ustvarjalec Inarritu je režiral številne filmske uspešnice. Med njimi je z oskarji nagrajeni Povratnik z Leonardom DiCapriom v vlogi legendarnega traperja iz zgodnjega 19. stoletja, ki se po surovem grizlijevem napadu na pol mrtev poda na dolgo pot skozi neizprosno divjino ameriškega zahoda, da bi našel moža, ki ga je pustil za sabo. Režiral je tudi z oskarji nagrajeno črno komedijo Birdman ali nepričakovana odlika nevednosti o hollywoodskem igralcu, ki je pred leti zaslovel z vlogo superjunaka, zdaj pa poskuša obuditi svojo kariero z ambiciozno broadwaysko predstavo, v kateri je med drugim zaigral Michael Keaton.

Inarritu se med drugim podpisuje tudi pod socialni in psihološki triler Pasja ljubezen, v katerem se prepletajo tri zgodbe s stičiščem v usodni prometni nesreči, dramo Babilon s prepletom štirih zgodb z različnih koncev sveta, melodramo Ču do vi to z Javierjem Bardemom, ki prinaša vpogled v zasebni pekel glavnega junaka, ter kriminalko 21 gramov o življenju treh ljudi, ki jim nesreča nepričakovano preplete usode ter jih popelje v svet ljubezni, maščevanja in obljubljene odrešitve.

Razlagalnik

El Colegio Nacional je ena najprestižnejših kulturnih in znanstvenih ustanov v Mehiki, ustanovljena leta 1943. Njen namen je združevati najvidnejše mehiške mislece, umetnike in znanstvenike, ki so s svojim delom pomembno prispevali k nacionalni kulturi in napredku. Članstvo v tej akademiji je dosmrtno in strogo omejeno, kar pomeni, da je vstop vanjo izjemno priznanje za posameznikove dosežke na področju znanosti, humanistike ali umetnosti.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Alejandro Gonzalez Inarritu El Colegio Nacional režiser častni član
24ur.com Alejandro Gonzalez Inarritu si v svojem novem filmu želi Toma Cruisa
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