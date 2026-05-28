Oskarjevec Inarritu kot prvi filmski ustvarjalec član mehiške častne akademije

El Colegio Nacional, ki so ga ustanovili leta 1943, združuje več kot 100 mehiških intelektualcev, od pisateljev do znanstvenikov, vključno s prejemniki Nobelovih nagrad. Med svojim uvodnim predavanjem po vstopu v mehiško častno akademijo s strogo omejenim članstvom je Alejandro Gonzalez Inarritu izpostavil, da je akademija s tem, ko je izbrala njega, poleg priznanja njegovemu osebnemu delu priznala tudi filmsko obrt in njeno tradicijo. "Mehika je vizualna sila, ker je naša kultura vedno uporabljala podobe, s katerimi je razlagala svet," je še dodal.

62-letni filmski ustvarjalec Inarritu je režiral številne filmske uspešnice. Med njimi je z oskarji nagrajeni Povratnik z Leonardom DiCapriom v vlogi legendarnega traperja iz zgodnjega 19. stoletja, ki se po surovem grizlijevem napadu na pol mrtev poda na dolgo pot skozi neizprosno divjino ameriškega zahoda, da bi našel moža, ki ga je pustil za sabo. Režiral je tudi z oskarji nagrajeno črno komedijo Birdman ali nepričakovana odlika nevednosti o hollywoodskem igralcu, ki je pred leti zaslovel z vlogo superjunaka, zdaj pa poskuša obuditi svojo kariero z ambiciozno broadwaysko predstavo, v kateri je med drugim zaigral Michael Keaton.

Inarritu se med drugim podpisuje tudi pod socialni in psihološki triler Pasja ljubezen, v katerem se prepletajo tri zgodbe s stičiščem v usodni prometni nesreči, dramo Babilon s prepletom štirih zgodb z različnih koncev sveta, melodramo Ču do vi to z Javierjem Bardemom, ki prinaša vpogled v zasebni pekel glavnega junaka, ter kriminalko 21 gramov o življenju treh ljudi, ki jim nesreča nepričakovano preplete usode ter jih popelje v svet ljubezni, maščevanja in obljubljene odrešitve.