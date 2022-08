Oskarjevec Sean Penn pripravlja politični triler

Film Seana Penna bo temeljil na članku ameriškega novinarja Raymonda Bonnerja. Resnična zgodba bo postavljena v čas državljanske vojne v Salvadorju v 80. letih prejšnjega stoletja, po posilstvu in umoru štirih ameriških nun v tej srednjeameriški državi. V njem mlad ameriški diplomat preiskuje zločin in se pri iskanju virov znajde v nevarnosti. Pozneje vojakom nacionalne garde sodijo in jih obsodijo na dolgoletne zaporne kazni.