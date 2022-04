Ali je oskarjevec študentki ukradel idejo za nagrajeni film?

Odvetnik je še dejal, da je sodišče zavrnilo zahtevek Azadeh Masihzadeh za delež od prihodka filma in tudi tožbo nekdanjega zapornika zaradi obrekovanja, ki trdi, da zgodba v filmu Junak temelji na njegovem življenju. Farhadi je za film Junak na mednarodnem filmskem festivalu v Cannesu lani prejel veliko nagrado žirije. Leta 2012 in 2017 je dobil oskarja za filma Ločitev in Trgovski potnik .

V filmu Junak je glavna oseba Rahim, ki ga igra Amir Jadidi, ločen oče mladega fanta. V iranskem zaporu se je oče znašel zaradi dolga, ki ga ni mogel odplačati. Med dvodnevnim pogojnim izpustom si pridobi hvalo oblasti in medijev, ker pravemu lastniku vrne najdeno torbico z zlatniki. A kmalu se pojavijo sumi na njegov račun.

Režiser je letos januarja za britanski BBC dejal, da mu je resnično težko, ko se skuša vrniti nazaj in se spomniti, kaj je bila geneza in kaj je sprožilo zgodbo za njegov film. "Številne od teh zgodb se v tvojih mislih razvijejo podzavestno, postopoma se začnejo oblikovati in impulz za scenarij raste (...). Ta sega morda 12, 15 let nazaj, ko sem zbiral lokalne časopise in sodeloval s svojimi študenti pri raziskovanju tovrstnih zgodb," je dejal.