Oskarjevka Juliette Binoche bo na Viennalu predstavila režijski prvenec

Dunaj,, 07. 10. 2025 07.56 | Posodobljeno pred 13 minutami

STA , K.Z.
Oskarjevka, francoska igralka Juliette Binoche, ki je med drugim zaigrala v filmih Angleški pacient in Čokolada, bo na letošnjem 63. filmskem festivalu Viennale predstavila svoj režiserski prvenec In-I In Motion, v katerem je sama tudi zaigrala.

Film prikazuje njene izkušnje pri razvoju predstave z angleškim plesalcem Akramom Khanom in kako se je Juliette Binoche pri tem soočila z omejitvami in strahovi.

Juliette Binoche je film In-I In-Motion predstavila že na filmskem festivalu v San Sebastianu.
Juliette Binoche je film In-I In-Motion predstavila že na filmskem festivalu v San Sebastianu. FOTO: Profimedia

"Juliette Binoche uteleša neskončne možnosti filma," je v sporočilu za javnost ob potrditvi, da 61-letna francoska igralka prihaja v avstrijsko prestolnico, zapisala direktorica Viennale Eva Sangiorgi. Kot je dodala, je Binoche hkrati zgodovina in sedanjost filma ter simbol neutrudnega prizadevanja za nove izzive.

Juliette Binoche je znana po filmih Čokolada in Angleški pacient.
Juliette Binoche je znana po filmih Čokolada in Angleški pacient. FOTO: Profimedia

Letošnji Viennale bo potekal od 16. do 28. oktobra. Odprl ga bo film Miroirs No. 3 nemškega filmskega ustvarjalca Christiana Petzolda, ki je hkrati tudi novi predsednik festivala.

