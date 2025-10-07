Oskarjevka Juliette Binoche bo na Viennalu predstavila režijski prvenec

Oskarjevka, francoska igralka Juliette Binoche, ki je med drugim zaigrala v filmih Angleški pacient in Čokolada, bo na letošnjem 63. filmskem festivalu Viennale predstavila svoj režiserski prvenec In-I In Motion, v katerem je sama tudi zaigrala.

Film prikazuje njene izkušnje pri razvoju predstave z angleškim plesalcem Akramom Khanom in kako se je Juliette Binoche pri tem soočila z omejitvami in strahovi.

Juliette Binoche je film In-I In-Motion predstavila že na filmskem festivalu v San Sebastianu.

"Juliette Binoche uteleša neskončne možnosti filma," je v sporočilu za javnost ob potrditvi, da 61-letna francoska igralka prihaja v avstrijsko prestolnico, zapisala direktorica Viennale Eva Sangiorgi. Kot je dodala, je Binoche hkrati zgodovina in sedanjost filma ter simbol neutrudnega prizadevanja za nove izzive.

Juliette Binoche je znana po filmih Čokolada in Angleški pacient.