Oskarjevka Juliette Binoche bo na Viennalu predstavila režijski prvenec

Film prikazuje njene izkušnje pri razvoju predstave z angleškim plesalcem Akramom Khanom in kako se je Juliette Binoche pri tem soočila z omejitvami in strahovi.
"Juliette Binoche uteleša neskončne možnosti filma," je v sporočilu za javnost ob potrditvi, da 61-letna francoska igralka prihaja v avstrijsko prestolnico, zapisala direktorica Viennale Eva Sangiorgi. Kot je dodala, je Binoche hkrati zgodovina in sedanjost filma ter simbol neutrudnega prizadevanja za nove izzive.
Letošnji Viennale bo potekal od 16. do 28. oktobra. Odprl ga bo film Miroirs No. 3 nemškega filmskega ustvarjalca Christiana Petzolda, ki je hkrati tudi novi predsednik festivala.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.