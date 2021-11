Oskarjevka Kathryn Bigelow praznuje 70 let

Kathryn Bigelow se je rodila leta 1951 v Kaliforniji, kot edinka mami knjižničarki in očetu, zaposlenemu v upravi tovarne barv. S filmom se je ukvarjala že v času študija na univerzi Columbia, kjer je diplomirala, magistrirala in pozneje tudi predavala.

Kot režiserka je debitirala leta 1981 s filmom The Loveless, pozneje pa se je podpisala pod režijo filmov, kot so Peklenski val, Zadnji dnevi in K-19: Črna vdova.

Največji pečat v filmskem svetu je pustila z režijami filmov, ki obravnavajo vojno tematiko. Z Bombno misijo ji je uspel veliki režiserski met, film pa je postal film leta in je pobral skupaj šest oskarjev, med drugim tudi za izvirni scenarij, montažo in montažo zvoka. Režiserki je čestital celo bivši mož James Cameron, režiser filma Avatar, ki je prišel na takratno podelitev oskarjev prav tako z devetimi nominacijami, a odnesel le tri.