Oskarjevka Laura Dern bo zaigrala v mini seriji o Jeffreyju Epsteinu

Serijo, ki bo temeljila na novinarkini knjigi Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story iz leta 2021, so uradno opisali kot "eksplozivno pripoved o preiskovalni novinarki, ki razkrije tajni dogovor o priznanju krivde med Epsteinom in zveznimi tožilci. Knjiga in miniserija, ki črpata iz izkušenj Brown kot pionirke med novinarji pri časopisu Miami Herald, spremljata njeno vztrajno, večletno preiskavo, v okviru katere je identificirala 80 žrtev, prepričala ključne preživele, da so spregovorile javno, ter pripeljala do aretacij Epsteina in Ghislaine Maxwell" .

Serijo naj bi producirali tako Laura Dern kot Julie K. Brown in ameriški scenarist, producent in režiser Adam McKay , ki je med drugim produciral serijo Nasledstvo ter režiral satiro Don't Look Up . Scenarij naj bi priredila avtorica serije Hiša iz kart Sharon Hoffmann , ki bo pri projektu prav tako sodelovala kot producentka.

Serija zaenkrat ostaja še brez naslova, prav tako še ni znan datum, ko si jo bo mogoče ogledati na televizijskih zaslonih. Sony Pictures Television sicer trenutno išče kupca za serijo.

Ameriški multimilijonar Jeffrey Epstein, ki je umrl v priporu leta 2019, je več let bil na čelu mreže spolnih zlorab številnih mladoletnic. Imel je tudi dobre stike s predstavniki visoke družbe. V dokumentih o preiskavi, ki jih je ameriško ministrstvo za pravosodje objavilo v zadnjih tednih, se je pojavila vrsta znanih osebnosti, čeprav zgolj omemba imena še ni dokaz, da bi te osebe zagrešile kakšno kaznivo dejanje.