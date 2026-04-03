Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Oskarjevka Laura Dern bo zaigrala v mini seriji o Jeffreyju Epsteinu

Los Angeles, 03. 04. 2026 13.34 pred 25 dnevi 2 min branja 3

Avtor:
K.Z. STA
Oskarjevka Laura Dern bo v mini seriji o Jeffreyju Epsteinu upodobila novinarko Julie K. Brown, ki je s svojim raziskovalnim delom bistveno prispevala k razkritju škandala okoli spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina, poroča ameriški spletni portal Variety.

Serijo, ki bo temeljila na novinarkini knjigi Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story iz leta 2021, so uradno opisali kot "eksplozivno pripoved o preiskovalni novinarki, ki razkrije tajni dogovor o priznanju krivde med Epsteinom in zveznimi tožilci. Knjiga in miniserija, ki črpata iz izkušenj Brown kot pionirke med novinarji pri časopisu Miami Herald, spremljata njeno vztrajno, večletno preiskavo, v okviru katere je identificirala 80 žrtev, prepričala ključne preživele, da so spregovorile javno, ter pripeljala do aretacij Epsteina in Ghislaine Maxwell".

Laura Dern bo upodobila novinarko, ki je s svojim raziskovalnim delom pomagala pri razkritju kaznivih dejanj Jeffreyja Epsteina.
FOTO: Profimedia

Serijo naj bi producirali tako Laura Dern kot Julie K. Brown in ameriški scenarist, producent in režiser Adam McKay, ki je med drugim produciral serijo Nasledstvo ter režiral satiro Don't Look Up. Scenarij naj bi priredila avtorica serije Hiša iz kart Sharon Hoffmann, ki bo pri projektu prav tako sodelovala kot producentka.

Serija zaenkrat ostaja še brez naslova, prav tako še ni znan datum, ko si jo bo mogoče ogledati na televizijskih zaslonih. Sony Pictures Television sicer trenutno išče kupca za serijo.

Ameriški multimilijonar Jeffrey Epstein, ki je umrl v priporu leta 2019, je več let bil na čelu mreže spolnih zlorab številnih mladoletnic. Imel je tudi dobre stike s predstavniki visoke družbe. V dokumentih o preiskavi, ki jih je ameriško ministrstvo za pravosodje objavilo v zadnjih tednih, se je pojavila vrsta znanih osebnosti, čeprav zgolj omemba imena še ni dokaz, da bi te osebe zagrešile kakšno kaznivo dejanje.

Razlagalnik

Jeffrey Epstein je bil ameriški finančnik in multimilijonar, ki je bil obtožen trgovine z belim blagom in spolnih zlorab mladoletnic. Nekaj let je vodil mrežo spolnih zlorab, v katero naj bi bile vpletene številne mladoletnice. Njegovi stiki segali v visoke družbene in politične kroge. Leta 2019 je umrl v priporu, medtem ko je čakal na sojenje.

Julie K. Brown je preiskovalna novinarka pri časopisu Miami Herald, ki je igrala ključno vlogo pri razkritju škandala s spolnimi zlorabami, ki ga je vodil Jeffrey Epstein. S svojo vztrajno in večletno preiskavo je identificirala več kot 80 žrtev, prepričala ključne priče, da so spregovorile, in s tem bistveno prispevala k ponovni aretaciji Epsteina ter aretaciji njegove sodelavke Ghislaine Maxwell. Svoje izkušnje je opisala v knjigi 'Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story'.

Adam McKay je ameriški scenarist, producent in režiser, ki je znan po svojih satiričnih komedijah in družbenokritičnih filmih. Med njegovimi najbolj znanimi deli sta filma 'The Big Short' (Velika poteza) in 'Vice' (Tisti, ki jo je rešil), za katerega je prejel oskarja za najboljši scenarij. Prav tako je bil izvršni producent priljubljene serije 'Succession' (Zapuščina) in režiser filma 'Don't Look Up' (Ne glej gor).

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Andrej 85
05. 04. 2026 09.53
Se ze kaj ve kdo bo igral Krampa?
Odgovori
0 0
3320.
03. 04. 2026 16.54
Hollywoodarji lahko samo igrajo njegove stranke
Odgovori
+3
3 0
Sl0venc
03. 04. 2026 14.41
Kje bodo to delali in kdo bo dal denar za to?
Odgovori
+3
3 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677