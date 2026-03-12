Oskarjevka Liza Minnelli dopolnila 80 let

Liza Minnelli se je rodila leta 1946 v Los Angelesu igralki in pevki Judy Garland ter režiserju Vincentu Minnelliju. V filmu je prvič nastopila pri treh letih, kasneje je igrala z materjo v New Yorku. Šolala se je na Scarsdale High School in v studiu Herberta Berghofa.

Liza Minnelli je hči Judy Garland in Vincenta Minnellija. FOTO: Profimedia

Leta 1963 je prvič nastopila na Broadwayju z vlogo v predstavi Best Foot Forward, leto kasneje pa je s svojo materjo nastopila v londonskem Palladiumu. Nastop je predstavljal prelomnico tako za njun odnos kot za Minnellijino kariero, piše na spletni strani IMDb. Pri devetnajstih letih je prejela prvo nagrado tony, pri triindvajsetih je bila prvič nominirana za oskarja za vlogo Pookie Adams v romantični komediji The Sterile Cuckoo iz leta 1969. Leta 1973 je prejela oskarja za vlogo Sally Bowles v filmu Kabaret, zanjo je prejela tudi zlati globus in nagrado bafta. Slavna Minnelli je prejela več kot 20 nagrad.

Liza Minnelli leta 1979. FOTO: Profimedia

Nastopala je pretežno v filmskih muzikalih, v 70. letih minulega stoletja se je več ukvarjala s petjem in delala na televiziji, po letu 1990 se je posvetila odrskim nastopom, izdala je več glasbenih albumov. Med njenimi pomembnejšimi filmi so tudi Povej mi, da me ljubiš, Junie Moon iz leta 1970, Vprašanje časa, izdan leta 1976, New York, New York iz leta 1976, Artur, ki je izšel 1981, ter To je ples! iz leta 1985. V minulih dneh je izšla njena avtobiografija, v kateri 80-letnica bralca popelje skozi njeno zgodnje življenje, izzive igralskega in pevskega poklica, boj z odvisnostjo od drog in alkohola ter življenje v senci svojih slavnih staršev. "Najtežji izziv je bil postati znana kot jaz in ne kot hči nekoga drugega," je zapisala.

Liza Minnelli in Lady Gaga na oskarjih 2022. FOTO: Profimedia