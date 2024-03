Oskarjevka o plačah v Hollywoodu: Če bi bila moški, bi zaslužila veliko več

Z oskarjem nagrajena igralka Olivia Colman pravi, da dolgoletno prepričanje, da igralci pritegnejo večje občinstvo, že desetletja ne drži. 50-letnico so v CNN -ovi oddaji, ki jo vodi Christiane Amanpour , vprašali o tem, kako naj ženske v Hollywoodu jemljejo bolj resno. Zvezdnica, ki velja za zelo direktno, je odgovorila, da je prav mnenje, da moški pritegnejo več občinstva tisto, ki ženske zapostavlja, s tem pa jim niža tudi vrednost, ki se izraža v plači.

V informativni oddaji je nastopila, da bi govorila o svojem novem filmu Wicked Little Letters – filmu, ki pripoveduje resnično zgodbo o sporočilih z zastrupljenim peresom, ki so prizadela mesto Littlehampton v West Sussexu v dvajsetih letih prejšnjega stoletja.

"Raziskave kažejo, da so ženske vedno prinašale več denarja v blagajne. Da ne začnem razpravljati o razlikah v plačilu, ampak moški igralci so plačani več, ker so veljale trditve, da pritegnejo občinstvo, kar pravzaprav že desetletja ne drži več. Vendar to še vedno radi uporabljajo kot razlog, da ženskam ne plačujejo toliko kot njihovim moškim kolegom," je prepričana oskarjevka.

Najbolje plačani igralec leta 2023 je bil Adam Sandler, ki je zaslužil 67 milijonov evrov, zahvaljujoč filmu Murder Mystery 2 in njegovi turneji stand-up komedij, poroča Forbes. Druga na seznamu je Margot Robbie s 54 milijoni evrov, ki je blestela v vlogi Barbie, film pa je tudi producirala. Edina ženska, ki se je še znašla med deseterico najbolje plačanih igralcev, je bila zvezda serije Prijatelji Jennifer Aniston, ki se je uvrstila na šesto mesto z 39 milijoni evrov.

Tretji na seznamu največjih zaslužkarjev v svetu igralstva je bil Tom Cruise, ki je po zadnjem filmu iz serije Misija nemogoče zaslužil 41 milijonov evrov, medtem ko sta zvezdnik filma Barbie Ryan Gosling in igralec v filmu Oppenheimer Matt Damon zasedla četrto mesto, vsak s 40 milijoni evrov. Na lestvici so se zvrstili še Leonardo DiCaprio, Denzel Washington, Jason Statham in Ben Affleck.

Colmanova, ki je leta 2018 prejela oskarja za film Najljubša, se je v preteklosti že večkrat pritoževala nad razlikami v plačah in drugimi dvojnimi merili v industriji. Prejšnji mesec je v podkastu Radio Times povedala, da za nekaterimi najbolj dobičkonosnimi filmi, kot so Barbie, Družice, Thelma in Louise, stojijo ženske.