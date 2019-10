Oskarjevka Rosamund Pike v Bovcu snema novo serijo

Iz dobro obveščenih virov smo izvedeli, da so v Bovcu, vasi Soča in okolici, v zadnjih dneh snemali novo Amazonovo serijo The Wheel of Time (Kolo časa).Za dodatne informacije smo se obrnili na produkcijsko hišo PAKT Media, ki je naša vprašanja posredovala tuji produkciji.

Potrdili so nam, da res potekajo snemanja serijeThe Wheel of Time, v kateri glavno vlogo igra 40-letna Rosamund Pike, ki jo poznamo iz filmov James Bond: Umri kdaj drugič, Bes Titanov (The Wrath of the Titans) in Ni je več (Gone Girl).

"Snemalna ekipa je bila v Bovcu dva tedna. Lokalna ekipa sestavlja skoraj polovico celotne snemalne ekipe. Imeli pa smo tudi nekaj domačinov v stranskih vlogah," so za 24ur.com sporočili iz produkcije nove serije.