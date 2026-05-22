Oskarjevka tarča kritik, ker bo zaigrala Heleno Trojansko

Igralka Lupita Nyong'o je v intervjuju za revijo Elle ponudila svoj pogled na negativne in celo rasistične komentarje, katerih tarča je postala vse od trenutka, ko je sprejela vlogo Helene Trojanske v Odiseji, težko pričakovanem filmu Christopherja Nolana. Spomnimo, Helena Trojanska, znana tudi kot Lepa Helena, v mitologiji velja za najlepšo žensko, ki je sprožila legendarno trojansko vojno.
Zvezdnica je javnost opomnila, da gre pri Odiseji za mitološko zgodbo in ne zgodovinsko dramo. "Zelo podpiram Chrisov namen in različico zgodbe, ki jo pripoveduje. Naša igralska zasedba predstavlja svet. Ne bom zapravljala časa z razmišljanjem o obrambi. Kritika bo obstajala, ne glede na to, ali se bom z njo ukvarjala ali ne," je bila jasna.
Dodala je: "Biti del Odiseje je nekaj posebnega, ker je tako veličastna. Razteza se čez svetove. Zato je igralska zasedba takšna, kot je. Ukvarjamo se z epsko pripovedjo našega časa. Bila sem globoko počaščena, da so mi zaupali vlogo."
Zvezdnica je odgovorila tudi tistim, ki so prepričani, da "najlepše ženske na svetu" ne bi smela uprizoriti temnopolta igralka. "Lepote ne moreš uprizoriti. Želim vedeti, kdo je lik. Kaj je onkraj lepote? Kaj je onkraj videza? To je tisto, kar pomeni delati s tako znanim besedilom, ki je bilo preučeno, interpretirano in iz njega izpeljano. Raziskava bi lahko bila neskončna. Dobra stvar pri delu s scenaristom, kot je Chris, je, da je vse v scenariju. Raziskava se začne s stranmi, ki jih dobiš. Na tem sem temeljila."
Eden glasnejših kritikov oskarjevke je bil konservativni politični komentator in voditelj oddaje Daily Wire Matt Walsh, ki je na omrežju X zapisal: "Nihče na planetu dejansko ne misli, da je Lupita Nyong'o 'najlepša ženska na svetu'. Toda Christopher Nolan ve, da bi ga označili za rasista, če bi vlogo 'najlepše ženske' dal beli ženski. Nolan je tehnično nadarjen, a strahopetec. Preveč se boji storiti karkoli, kar bi vsaj malo izzvalo duha časa." Na zapis se je med drugim odzval Elon Musk in zapisal: "Res je."
"Ne morem preživljati časa z razmišljanjem o vseh ljudeh, ki me ne marajo. Našla bom ljudi, ki verjamejo vame, in nadaljevala. Želim verjeti, da sem ustvarjena, da obstanem," je debato zaključila 43-letnica.
Helena Trojanska, v grški mitologiji znana kot hči Zevsa in Lede, je veljala za najlepšo žensko na svetu. Njena ugrabitev ali pobeg s trojanskim princem Parisom v Trojo je bila po mitološkem izročilu neposreden povod za začetek legendarne trojanske vojne, v kateri so se združene grške sile borile proti mestu Troja, da bi jo pridobile nazaj.
Odiseja je eden od dveh temeljnih epov antične grške književnosti, ki se pripisuje pesniku Homerju. Zgodba sledi desetletnemu potovanju grškega junaka Odiseja, kralja Itake, ki se po koncu trojanske vojne poskuša vrniti domov k svoji ženi Penelopi. Ep je ključen za zahodno kulturo, saj je postavil temelje za pripovedovanje zgodb o junaštvu, preizkušnjah, modrosti in človeški vztrajnosti.
Christopher Nolan je priznan britansko-ameriški filmski režiser, scenarist in producent, ki slovi po svojih kompleksnih, intelektualno zahtevnih in vizualno spektakularnih filmih. Njegova dela pogosto raziskujejo teme časa, spomina in identitete, prepoznaven pa je tudi po uporabi praktičnih učinkov namesto računalniške animacije ter nelinearnih strukturah pripovedovanja, kot jih lahko vidimo v filmih, kot so Izvor, Medzvezdje in Oppenheimer.
