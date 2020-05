Oskarjevki Blanchett in Lawrence skupaj v znanstvenofantastični komediji

Film Don't Look Up,v katerem bosta nastopili Cate Blanchett inJennifer Lawrence, bo po pisanju nemške tiskovne agencije dpa pripovedoval o paru astronomov, ki poskušata prebivalce Zemlje opozoriti na ogromen meteorit, ki naj bi v šestih mesecih uničil planet. Oboževalci igralk se strinjajo, da bosta nepremagljiv dvojec, saj sta obe zelo priznani igralki, nagrajeni z oskarji: Jennifer ga je osvojila leta 2013 za vlogo v filmu Za dežjem posije sonce, Cate pa leto kasneje za vlogo v filmu Otožna Jasmine.