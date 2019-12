Oskarjevske napovedi za leto 2020

Med filmi, ki so možni kandidati za oskarjevsko nominacijo, sta z veliko verjetnosti Irec Martina Scorseseja in Bilo je nekoč v Hollywoodu Quentina Tarantina , zagotovo se bo nekje vmes znašel tudi Joker Todda Phillipsa , medtem ko bosta znanstvenofantastična filma Vojna zvezd: Vzpon Skywalkerja in Ad Astra z Bradom Pittom , pobirala nagrade v tehničnih kategorijah, kot so specialni in vizualni ućinki, mešanje slike in zvoka. Med režiserske kandidate se je letos vrnil tudi veteran Terrence Malick , ki je leta 2011 dobil zlato palmo za film Drevo življenja, zdaj pa ima v ognju film Skrito življenje (A Hidden Life). Zanimiv film, kjer bi se med nominiranci lahko znašli režiser Robert Eggers ter igralca Willem Dafoe in Robert Pattinson , je brez dvoma tudi črno-bela mojstrovina Svetilnik.

Med režiserji se bodo tako skoraj zagotovo spomnili Scorseseja (Irec) in Tarantina (Bilo je nekoč v Hollywoodu), Noaha Baumbacha (Zakonska zgodba), kjer sta močni igralskih stvaritvi ustvarila Scarlett JohanssoninAdam Driver. Slednjega smo videli tudi v devetem, sklepnem delu Vojne zvezd, Scarlett pa tudi v filmih Zajec JojoinMaščevalci: Zaključek. Med režiserkami velja omeniti še Greto Gerwig (Little Women) in Marielle Heller (It’s a Beautiful Day in the Neighborhood).

Močna filma, četudi žanrska, sta nedvomno tudi Mi (Us) Jordana Peela in SolsticijArija Asterja, ki je s svojim prvencemZbeži!pobral štiri oskarjevske nominacije, tokrat pa zna kaj podobnega ponoviti, obenem pa zna biti spet nominirana tudi oskarjevka Lupita Nyong'o, ki igra v dvojni glavni vlogi. Med igralskimi nominirankami bodo skoraj zagotovo Renee Zellweger(Judy),Alfre Woodard(Clemency) inCharlize Theron (One so bombe). Med igralci sta, poleg že omenjenih, najbolj možna tudi Joaquin Phoenix (Joker) ter Antonio Banderas(Bolečina in slava).

Kot rečeno, je Scorsesejev Irec v igri v večkratnih kategorijah, saj se je s tem filmom vrnil tudi kultni Joe Pesci, ki smo ga prej lahko gledali v njegovih mojstovinah Dobri fantje, KazinoinPobesneli bik. Potem, ko je letos Netflixova drama Rimna Oskarjih v igri za najboljši film izgubila proti Zeleni knjigi, so v igri tudi s filmomaDolemite Is My Name! z Eddiejem MurphyjeminFernandom Mereillesom in Dva papeža z Anthonyjem HopkinsominJonathanom Pryceom, od katerih zna kdo prav tako dobiti nominacijo v igralskih kategorijah.