Oskarjevski trenutki, ki so se vtisnili v spomin

Če smo do zdaj pogledali že nekatere oskarjevske "kikse" in škandale, pa si pred letošnjo 92. podelitvijo oskarjev poglejmo še nekatere velike in prelomne trenutke iz zgodovine podelitve najbolj prestižnih filmskih nagrad na svetu.

Vivien Leigh in Hattie McDaniel v filmu V vrtincu. FOTO: Profimedia

1939: Hattie McDaniel postala prva afroameriška dobitnica oskarja Hattie McDaniel je v legendarnem filmu V vrtincu zaigrala sužnjo Mammy, kar je nagradila celo filmska akademija, čeprav je bilo leta 1939 rasno razslojevanje v ZDA še tako močno, da je sedela v ozadju dvorane, ne s svojimi (belopoltimi) soigralci spredaj. "Iskreno upam, da bom vedno v ponos svoji rasi in filmski industriji," si je zaželela v zahvalnem govoru. Nato je minilo več kot pol stoletja, ko je spet kakšna temnopolta igralka dobila oskarja za stransko vlogo, in sicer Whoopi Goldberg leta 1991.

Sidney Poitier je bil leta 1964 prvi temnopolti prejemnik oskarja za glavno moško vlogo. FOTO: AP

1964: Sidney Poitier kot prvi Afroameričan z oskarjem za glavno moško vlogo Poitier je bil pred tem nominiran že leta 1958 za film The Defiant Ones, nato pa je kipec odnesel domov za film Lilies of the Field. Nekateri so se zgražali, ko mu je podeljevalka Anne Bancroftdala poljub na lice, a je igralec potem čez nekaj let, leta 1967, poskrbel še za večji "škandal", ko je poskrbel za prvi medrasni poljub na filmu, ko je poljubil Katherine Houghton v filmu Guess Who’s Coming To Dinner?. "Dolga pot sem bila do sem," je komentiral ob prejemu oskarja.

1968: Hitchcock poskrbel za najkrajši zahvalni govor "Hvala,"so bile besede, ki jih je omenjenega leta v mikrofon povedal eden največjih hollywoodskih režiserjev Alfred Hitchcock. To je bil hkrati tudi najkrajši zahvalni govor v zgodovini oskarjev. Kasneje je sicer dodal še "lepa, prav zares", a ga je že preglasil orkester, ki je začel igrati. Hitch naj bi menda bil jezen, ker je pred tem že petkrat ostal praznih rok, nato pa so mu podelili oskarja za življenjsko delo, nagrado Irvinga G. Thalberga.

1972: Najdaljše stoječe ovacije? Dvanajst minut! Legendarnega komikaCharlieja Chaplina so leta 1952 izgnali iz ZDA, češ da je komunist, preiskoval ga je celo FBI. Nato se je po dvajsetih letih vrnil, ko je leta 1972 prejel oskarja za življenjsko delo. Zanj je bil to zelo čustveni trenutek, saj se mu je občinstvo po kolažu najbolj znanih odlomkov iz njegovih legendarnih filmov poklonilo z najdaljšim aplavzom v zgodovini. 82-letniku so ploskali celih dvanajst minut, kar je bil zagotovo eden največjih oskarjevskih trenutkov vseh časov. Velikega umetnika je to ganilo do solz, da je kar težko našel besede. "To je zelo čustven trenutek zame, besede so nesmiselne. Lahko se vam samo zahvalim za čast, da ste me povabili sem, ste čudoviti, prijazni ljudje. Hvala vam," je povedal v zahvalnem govoru.

1973: Ponudba, ki jo je celo Marlon Brando lahko zavrnil Četudi je eden največjih igralcev vseh časov Marlon Brando v vlogi Vita Corleoneja v Botru dejal, da bo nekomu dal "ponudbo, ki je ne bo mogel zavrniti", je sam zavrnil oskarja za omenjeno glavno vlogo in na oder poslal Indijanko Sacheen Littlefeather. Ta je prebrala pismo kot obrazložitev, zakaj je zavrnil kipec. Razlog njegove politične geste je bil "prezir Akademije in filmske industrije do ameriških domorodcev". Nekateri so ploskali, drugi so se zgražali, akademija pa se od takrat dalje drži pravila, da mora vsak po nagrado priti osebno.

1979: Zadnje slovo Johna Wayna tik pred smrtjo Na 51. podelitev oskarjev je kot podeljevalec malce pred smrtjo prišel legendarni John Wayne, ki je bolehal za trebušnim rakom, a je vseeno podelil oskarja za najboljši film. Za njegovi prispevek k filmu, ki jih je posnel več kot 250, je prejel stoječe ovacije, to pa je bil njegov zadnji javno nastop. Umrl je dva meseca kasneje, 11. junija, v starosti 72 let.

1985: Največkrat citirani in najbolj nerazumljeni zahvalni govor vseh časov? Igralka Sally Field je leta 1985 prejela svojega drugega oskarja za film Places in the Heart, njen zahvalni govor pa je postal eden bolj ikoničnih, a tudi najbolj nerazumljenih. "Več kot kar koli drugega sem si želela vaše spoštovanje. Prvič ga nisem čutila. A tokrat ga čutim. In ne morem zanikati dejstva, da me imate radi, prav zdaj me imate radi. Hvala," je povedala. A večina je slišala, da je dejala "radi me imate, zares me imate radi," iz česar se je leta 1994 norčeval celo Jim Carrey v filmu Maska.

1992: 73-letni Jack Palance delal sklece na eni roki Igralec Jack Palance, ki je tisto leto zaigral v filmu Mestna kavboja z Billyjem Crystalom, je dobil oskarja za stransko vlogo, nato pa pokazal, kako čil, zdrav in močan je za svoja leta. Na eni roki je naredil nekaj sklec in požel navdušenje zbranega občinstva. Pred tem je sicer imel govor o tem, kako producenti nočejo več dati posla starejšim igralcem, ko je pokazal, da se motijo, pa dodal, da to "pač ni nič takega". 1992: Billy Crystal kot Hannibal Lecter Leta 1992 je bilo leto filma Ko jagenjčki obmolknejo, ki je prejel "velikih pet" oskarjev, in sicer za naj igralca in igralko, za film, režiserja in scenarij. Hannibal Lecter, ki ga je briljantno upodobil Anthony Hopkins, je postal ikona med filmskimi serijskim morilci, voditelj Billy Crystal pa se je dal pripeljati na oder v Lecterjevi maski, nato pa je odšel do Hopkinsa in ga vprašal:"Dober večer, nekateri iz akademije pridejo na večerjo, se mi boste pridružili?"

1999: Otroško veselje Benignija ob tujejezičnem oskarju Robertu Benigniju se je konec prejšnjega tisočletja skoraj zmešalo od sreče, ko je prejel oskarja za naj tujejezični film za komedijo Življenje je lepo. Skakal je po stolih, preden je prišel na oder po kipec, očitno pa ga ni motilo, da je to počel pred filmskimi velikani kot so Spielberg, Nicholson, Hanks ali Streepova ter pred celim svetom. Požel je stoječe ovacije in vnesel malce sproščenosti in veselja, nato pa povedal, da bi "rad vse poljubil" in se zahvalil svojima staršema, da sta mu dala "dar revščine". Za Benignija je bilo življenje ta večer zares lepo. 2001: Julie Roberts nihče ne bo prekinjal in podil z odra Ko je Julia Roberts prejela oskarja za film Erin Brockovich, je marsikdo debelo pogledal, kar pa ni ustavilo njene vzhičenosti, ko je v roke vzela svoj kipec, hkrati pa si je dovolila okrcati celo dirigenta orkestra, da ne bi prekinil njenega zahvalnega govora po predvidenih 45 sekundah. "Gospod, zares vam gre dobro, a tako hitri ste s to palčko. Zakaj se torej ne usedete, saj morda nikoli več ne bom tukaj," mu je hitela razlagati.

Halle Berry z oskarjem za film Bal smrti (2002). FOTO: Profimedia

2002: Halle Berry kot prva temnopolta igralka z oskarjem za najboljšo igralko "Ta trenutek je toliko večji od mene. Je za vsako temnopolto žensko brez imena in obraza, ki ima zdaj možnost, saj so vrata odprta," je v svojem zahvalnem govoru dejala vidno ganjena in vzhičena Halle Berry, ki je dobila oskarja za film Bal smrti. A se v slabih dvajsetih letih ni kaj prida spremenilo, saj zaenkrat ostaja edina temnopolta igralka, ki je dobila to nagrado. Isto večer je oskarja za moško glavno vlogo domov odnesel Denzel Washington, kar je bilo prvič po Sidneyju Poitierju leta 1964.

Kathryn Bigelow z oskarjema za film Bombna misija. FOTO: Profimedia

2009: Prva zmaga ženske za najboljšo režijo Režiserka Kathryn Bigelow bi si oskarja morda bolj zaslužila za svoje odlične filme kot so Near Dark, Peklenski valali Zadnji dnevi, a so ji ga podelili leta 2009 za režijo Bombne misije. Zanjo je bila to zagotovo precej sladka zmaga, saj je premagala tudi nekdanjega moža Jamesa Camerona, ki je bil nominiran za film Avatar. Velik dan za ženske in največji zanjo, kot je dejala, ko je prišla na oder po kipec. Film je skupaj prejel šest oskarjev, tudi za najboljši film.

Heath Ledger je za vlogo Jokerja dobil posthumnega oskarja. FOTO: Profimedia

2009: Posthumni oskar za Heatha Ledgerja Oče, mama in sestra pokojnega avstralskega igralca Heatha Ledgerja, ki je umrl po koncu snemanja filma Temni vitez, v katerem je tako genialno zaigral Jokerja, so po njegovi smrti postumno prevzeli oskarja za naj stansko vlogo. Odšel je v cvetu mladosti in ustvarjalnega zagona. "Ta nagrada nocoj bi skromno potrdila mirno odločnost Heatha, da ste ga resnično sprejeli vsi, kar vas je tukaj. Svoje vrstnike v industriji je imel tako rad. Hvala vam," je ob prejemu oskarja povedal njegov oče Kim Ledger.

