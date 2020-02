Parazit s štirimi kipci veliki zmagovalec oskarjev!

Pravzaprav pa je bil to večer, ko je bil eden glavnih osmoljencev (vnovič) Martin Scorsese , saj njegov Irecni prejel nobenega oskarja od desetih nominacij, kar pomeni, da filmska akademija spletnih platform očitno še ne priznava za enakovredne velikim studiem. Podobna, a malce manj grenka usoda je doletela tudi film Joker, ki je imel največ, kar enajst nominacij, a je čast rešil Joaquin Phoenix , ki je prejel zasluženega oskarja za glavno moško vlogo (doslej je bil nominiran štirikrat), film pa je dobil še oskarja za glasbo."Ne počutim se nič boljšega od kolegov, želim pa dati glas tistim, ki se jih ne sliši, borbi proti nepravičnosti," je govor začel Phoenix. Nato pa povedal nekaj krepkih na račun izkoriščanja živali ter zaključil, da si moramo dati drugo priložnost, tako kot jo je Hollywood dal njemu in da je to smisel in bistvo človečnosti. "Teci proti rešitvi in mir bo sledil," je za konec citiral besede pokojnega brata Riverja.

Presenečenje večera 92. podelitve oskarjev gledališču Dolby v Los Angelesu so štirje oskarji za južnokorejski film Parazit.Postal je prvi tujejezični film, ki so ga proglasili za najboljši film, režiser Bong Joon Ho je prejel tudi oskarja za režijo in se posebej zahvalil Martinu Scorseseju, za katerega je dejal, da ni sanjal, da ga bo kdaj premagal, zahvalil se je tudi Quentinu Tarantinu, da ga je ves čas podpiral. "Rad bi imel motorko, da bi oskarja razžagal na pet delov, da bi ga delil z vami," je za konec še dejal Joon Ho. Film je dobil še oskarja za tujejezični film in za izvirni scenarij.

"Hvala, to je zares neverjetno. Tole je za Quentina, si izviren, edinstven, brez tebe bi bil Hollywood manj zanimiv in bolj dolgočasen," se je hitel zahvaljevati, za povrhu pa še kolegu Leonardu DiCapriju, Ridleyjiu Scottu in Geeni Davis za priložnost v filmu Thelma in Louise. Hkrati pa priznal, da je njegova zgodba zares v slogu "bilo je nekoč v Hollywoodu".

V animiranih kategorijah je slavil dolgometražni film Zgodba igrač 4, za kratek animirani film pa so nagradili film Hair Love, ustvarjalci pa so oskarja posvetili preminulemu Kobeju Bryantu. Idina Menzel je nato zapela pesem iz filma Ledeno kraljestvo 2, Into the Unknown, ki je bila v borbi za najboljšo pesem. Pesem ji je pomagalo zapeti še deset pevk iz drugih držav, ki so posodile glas Elzi, vsaka v svojem jeziku, saj so animirano uspešnico sinhronizirali v kar 45 jezikov.

Diane Keaton inKeanu Reeves sta podelila kipec za najboljši izvirni scenarij, ki je na veliko veselje mnogih pripadel filmu Parazit, napisala sta ga režiserBong Joon HoinHan Jin Won. Zahvalila sta se kar v korejščini, s pomočjo prevajalke, sicer pa je to prvi oskar za Južno Korejo.

Za najboljši prirejeni scenarij je oskar šel ustvarjalcem filma Zajec Jojo, za najboljši kratki film pa je slavil film The Neighbors' Window. Oskar za kostumografijo je šel filmu Čas deklištva, za scenografijo pa Tarantinovem Bilo je nekoč ... v Hollywoodu. Mark Ruffalo je podelil oskarja za najboljši dokumentarec, posebej pa je poudaril, da so vmes tudi štirje, ki so jih sorežirale ženske. Kipec je dobil film American Factory, za kratki dokumentarec pa so kipec namenili filmu Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl).