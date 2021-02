Oskarji: Do nominacije za najboljši film upravičenih 366 filmov

Za nominacijo se lahko potegujejo le filmi, daljši od 40 minut, do konca februarja pa morajo biti na ogled v kinu v najmanj šestih večjih ameriških mestih. Zaradi zaprtih kinematografov pa je akademija z več kot 9000 člani sklenila, da se lahko v izbor za nominacijo izjemoma uvrstijo tudi filmi, ki so bili namesto v kinodvoranah predvajani v pretočnih storitvah.

Med številnimi filmi, ki so se kvalificirali za nominacijo, so vestern Paula Greengrassa News of the World s Tomom Hanksom in Heleno Zengel, biografski film Mank režiserjaDavida Fincherja o scenaristuHermanu J. Mankiewiczu in danska drama Nažgani Thomasa Vinterberga.

V zadnji krog se jih bo uvrstilo največ deset, nominacije v vseh kategorijah pa bo akademija razglasila 15. marca. 93. podelitev oskarjev bo 25. aprila.

Lani je bilo do nominacije za najboljši film upravičenih 344 filmov. Oskarja za najboljši film je nato prvič v zgodovini podeljevanja nagrad dobil tujejezični film, in sicer srhljivka Parazitjužnokorejskega režiserja Bonga Joon-hoja.