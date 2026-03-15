Film/TV

Oskarji: kaj pravijo napovedi?

Los Angeles, 15. 03. 2026 07.00 pred 1 uro 3 min branja 3

Avtor:
E.M.
Oskarji

Le še nekaj ur nas loči do težko pričakovane podelitve najprestižnejših filmskih nagrad oskarjev, ki se bo tradicionalno odvila v osrčju mesta angelov v gledališču Dolby. Komu napovedi kažejo najbolje? Komu tuji mediji napovedujejo veliko slavje in kdo bo domov odšel praznih rok?

Revija Variety je pred 98. podelitvijo oskarjev tradicionalno objavila napovedi zmagovalcev v glavnih kategorijah. V najprestižnejši kategoriji za najboljši film pri reviji napovedujejo tesen boj med filmoma Grešniki in Ena bitka za drugo, pri čemer nekoliko več možnosti za slavje pripisujejo prvemu filmu, ki se sicer lahko pohvali z zgodovinskimi 16 nominacijami.

FOTO: Profimedia

Tesen boj med filmoma naj bi se odvil tudi v kategoriji za najboljšega režiserja, kjer se bosta za kipca najverjetneje spopadla režiserja Ryan Coogler (Grešniki) in Paul Thomas Anderson (Ena bitka za drugo). Poznavalci sicer opozarjajo, da v tekmi ostaja tudi režiserka Chloé Zhao, ki se je podpisala pod film Hamnet. Kitajska filmska ustvarjalka je letos edina ženska, nominirana v tej kategoriji.

Kaj pravijo napovedi pri igralcih? Do nedavnega je za velikega favorita med igralci v glavni vlogi veljal Timothée Chalamet (Veličastni Marty), pri reviji Variety pa napovedujejo boj med Michaelom B. Jordanom (Grešniki) in Ethanom Hawkom (Blue Moon). Najmanj presenečenj je pričakovati v kategoriji za najboljšo igralko v glavni vlogi, kjer že celo sezono podelitev nagrad dominira Jessie Buckley (Hamnet).

FOTO: Profimedia

Boj med Grešniki in Eno bitko za drugo se nadaljuje v kategoriji za najboljšega igralca v stranski vlogi, kjer se bosta po mnenju Varietyja pomerila Delroy Lindo (Grešniki) in Sean Penn (Ena bitka za drugo). Največ možnosti za zmago med nominirankami v kategoriji za najboljšo igralko v stranski vlogi naj bi imela Amy Madigan z upodobitvijo strašljive tete Gladys v filmu Ura izginotja. V bitki ji sledita Wunmi Mosaku (Grešniki) in Teyana Taylor (Ena bitka za drugo).

Kaj pa pravijo ostale napovedi? Oskarja za kasting naj bi se razveselili Grešniki, ki naj bi slavili tudi v kategoriji za najboljši originalni scenarij. Kipca za najboljši prilagojeni scenarij naj bi se razveselila ekipa filma Ena bitka za drugo, v kategoriji za najboljši animirani film naj bi prepričala uspešnica KPop Demon Hunters.

FOTO: Profimedia

Za najboljšo scenografijo naj bi slavil Frankenstein, najboljšo kinematografijo Ena bitka za drugo, najboljšo kostumografijo zopet Frankenstein, najboljšo montažo pa ponovno Ena bitka za drugo. Frankenstein naj bi prepričal tudi v kategoriji za najboljšo masko in pričesko.

V kategoriji za najboljši zvok bo po mnenju Varietyja slavil film F1, v kategoriji za najboljše posebne učinke pa Avatar: Ogenj in pepel. Grešniki naj bi slavili tudi v kategoriji za najboljšo originalno glasbo, medtem ko naj bi zlatega kipca za najboljšo pesem domov odnesel hit Golden iz filma KPop Demon Hunters.

Med dokumentarnimi filmi najbolje kaže filmu Mr. Nobody Against Putin, med tujejezičnimi filmi Sentimentalna vrednost, med kratkometražnimi animiranimi filmi filmu Retirement Plan, med kratkometražnimi dokumentarnimi filmi pa se zna kipca razveseliti film All the Empty Rooms. V kategoriji za najboljši kratkometražni film najbolje kaže filmu Two People Exchanging Saliva.

FreedomMan
15. 03. 2026 08.28
Koga briga to leglo satanistov in epstein pdf files.
Potouceni kramoh
15. 03. 2026 08.14
Ma dajte tega Oskarja vašemu pošvedranemu bolniku Trumpu..
ptuj.si
15. 03. 2026 08.05
Satanisti.
