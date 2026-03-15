Oskarji: kaj pravijo napovedi?

Revija Variety je pred 98. podelitvijo oskarjev tradicionalno objavila napovedi zmagovalcev v glavnih kategorijah. V najprestižnejši kategoriji za najboljši film pri reviji napovedujejo tesen boj med filmoma Grešniki in Ena bitka za drugo, pri čemer nekoliko več možnosti za slavje pripisujejo prvemu filmu, ki se sicer lahko pohvali z zgodovinskimi 16 nominacijami.

Tesen boj med filmoma naj bi se odvil tudi v kategoriji za najboljšega režiserja, kjer se bosta za kipca najverjetneje spopadla režiserja Ryan Coogler (Grešniki) in Paul Thomas Anderson (Ena bitka za drugo). Poznavalci sicer opozarjajo, da v tekmi ostaja tudi režiserka Chloé Zhao, ki se je podpisala pod film Hamnet. Kitajska filmska ustvarjalka je letos edina ženska, nominirana v tej kategoriji. Kaj pravijo napovedi pri igralcih? Do nedavnega je za velikega favorita med igralci v glavni vlogi veljal Timothée Chalamet (Veličastni Marty), pri reviji Variety pa napovedujejo boj med Michaelom B. Jordanom (Grešniki) in Ethanom Hawkom (Blue Moon). Najmanj presenečenj je pričakovati v kategoriji za najboljšo igralko v glavni vlogi, kjer že celo sezono podelitev nagrad dominira Jessie Buckley (Hamnet).

Boj med Grešniki in Eno bitko za drugo se nadaljuje v kategoriji za najboljšega igralca v stranski vlogi, kjer se bosta po mnenju Varietyja pomerila Delroy Lindo (Grešniki) in Sean Penn (Ena bitka za drugo). Največ možnosti za zmago med nominirankami v kategoriji za najboljšo igralko v stranski vlogi naj bi imela Amy Madigan z upodobitvijo strašljive tete Gladys v filmu Ura izginotja. V bitki ji sledita Wunmi Mosaku (Grešniki) in Teyana Taylor (Ena bitka za drugo). Kaj pa pravijo ostale napovedi? Oskarja za kasting naj bi se razveselili Grešniki, ki naj bi slavili tudi v kategoriji za najboljši originalni scenarij. Kipca za najboljši prilagojeni scenarij naj bi se razveselila ekipa filma Ena bitka za drugo, v kategoriji za najboljši animirani film naj bi prepričala uspešnica KPop Demon Hunters.

