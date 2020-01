Oskarji, ki so pozlatili 'napačen' film

Celotna oskarjevska zgodovina je bila polna zanimivih trenutkov, filmoljubci in kritiki pa so doslej velikokrat pošteno zastrigli z ušesi, predvsem v primerih, ko je oskarja prejel "napačni" film, ob upoštevanju očitnih favoritov, ki jih je premagal. Poglejmo si nekaj najbolj izstopajočih primerov.

1957: Kako lahko avanturistična komedija V 80 dneh okoli sveta, v kateri viktorijanski bogataš David Niven zaradi stave potuje okoli sveta premaga velikega Jamesa Deana v filmu Velikan? Dean je umrl že leta 1955 in bil posthumno nominiran za naj igralca, svojevrsten škandal pa je, da je komedija dobila kar pet oskarjev, medtem ko je Velikan dobil zgolj za režijo. Prav tako nekateri trdijo, da bi Dean moral dobiti postumnega oskarja, četudi je bil Yul Brynnerdober v vlogi filma Kralj in jaz.

1961: Četudi je film Apartma Billyja Wilderja prejel pet oskarjev, bi si ga zaslužila tudi odllična Jack Lemmonin Shirley MacLaine. A sta ju premagala Burt Lancasterza film Elmer Gantry in Elizabeth Taylor za dokaj pozabljeni film Butterfield 8.

1965: Preprosto škandalozno je bilo, da je film Dr. Strangelove Stanleyja Kubricka, ki je bil nominiran štirikrat, za film, režijo, Peter Sellers za glavno vlogo (igral je kar tri vloge!) ter za prirejeni scenarij, ostal praznih rok. A je Kubrick vseeno bil Britanec, ki je imel "svoj prav", zato ga je v Hollywoodu krepko prehitel muzikal My Fair LadyGeorga Cukorja zAudrey Hepburn. Ta je prejel kar osem oskarjev. Tudi Sellersa je premagal Rex Harrison za omenjeni muzikal, Julie Andrews, ki je v njem igrala na Broadwayu, to leto pa so jo "potolažili" s kipcem za film Mary Poppins.

1974: Četudi je Želoodlična komična drama s Paulom NewmanominRobertom Redfordomv režijiGeorga Roya Hilla, ki je domov odnesla kar sedem oskarjev, je bilo to leto brez dvoma bolj prelomen film Izganjalec hudiča Williama Friedkina. Ta govori o 12-letni deklici Regan (Linda Blair), ki jo obsede hudič. A se je moral zadovoljiti zgolj z dvema, za prirejeni scenarij in zvok.

1990: Leto, ko je za najboljši film zmagala dolgočasna drama Voznik gospodočne Daisy, v katerem Afroameričan Morgan Freeman vozi judovsko gospo Daisy (Jessica Tandy), premagal odlično biografsko dramo Jima Sheridana Moja Leva noga o Christyju Brownu, za katero je oskarja za neverjeten portret bolnika s cerebralno paralizo, prejel izvrstni Daniel Day-Lewis. Ta je (k sreči) premagal Freemana, Tandyjeva pa je domov (zasluženo ali ne) odnesla kipec za glavno žensko vlogo. Koliko si je film "zaslužil" oskarja, pa lahko sklepamo po odlični konkurenci, saj sta bila v igri še filma Rojen 4. julija Oliverja StonainDruštvo mrtvih pesnikov Petra Weira. Stone se je lahko tolažil vsaj z oskarjem za režijo.

1995: Nekateri so prepričani, da bi ta podelitev oskarjev lahko dobila svojo knjigo ali vsaj krepko poglavje v oskarjevski zgodovini. Z efekti izdatno podprt Forrest GumpRoberta Zemeckisa (Nazaj v prihodnost) s Tomom Hanksom v glavni vlogi je pospravil s prvokategornikoma kot sta Tarantinov ŠundinKaznilnica odrešitveFranka Darabonta. Za povrhu sta bila nominirana še solidna KvizinŠtiri poroke in pogreb.Tudi dejstvo, da je Hanks prejel oskarja in ne Travolta za Tarantinov vrhunski dosežek, se marsikomu zdi prava travestija. A kdo pravi, da vedno dobi pravi film in pravi igralec za pravo vlogo?

1997: Leto, ko je v kinih prepričalFargo, oskarjevsko akademijo pa precej manj. Slavila je Frances McDormand, ki je nehvaležno oskarja "ukradla" Emily Watson, ki si ga je več kot zaslužila za Von Trierjev Lom Valov,brata Coen pa so nagradili za originalni scenarij. A ju zato pregledali za naj film in režijo. To je bilo namreč leto Angleškega pacienta, ki je prejel devet oskarjev, tudi za najboljši film režijo in igralko za stransko vlogo (Juliette Binoche). Je pa zato Ralph Fiennes ostal brez oskarja, ki mu ga je (pravično) odnesel Geoffrey Rush za film Sijaj, četudi bi si ga Fiennes še bolj kot za Angleškega pacienta zaslužil tri leta prej za Schindlerjev seznam. V igri so bili še filmi Fargo, Jerry Maguire, Skrivnostiinlaži in Sijaj. Da je škandal še večji, pa je bil Trainspotting Dannyja Boyla nominiran zgolj za enega (!) oskarja, in sicer za prirejeni scenarij.

1998: Leto Titanika oz. tistikrat, ko je režiser James Cameron, ki se je prej dokazal z biseri kot so Osmi potnik II, dvema Termintorjema inBreznom, je precej predvidljivo slavil za film Titanik, ki je domov odnesel rekordnih enajst kipcev, tudi za najboljši film in režijo. In to v letu, ko so bili v igri še Bolje ne bo nikoli, Dobri Will Hunting inL.A. zaupno. Še dobro, da so v igralskih kategorijah nagradili Jacka NicholsonainHelen Hunt, za stransko igralko pa je Kim Basinger (za L.A. zaupno) oskarja "ukradla" Julianne Moore, ki bi ga morala dobiti za Vroče noči.

1999: Zanimivo, da je to leto slavil tujejezični film in tudi Roberto Benigni, ki je od veselja skakal po stolih. A to je bilo leto, ko je Harvey Weinstein prvič pokazal zobe in moč, ko je neverjetno dobro pri hollywoodskih veljakih zlobiral film Zaljubljeni Shakespeare, ki je prejel kipec za naj film, Gwyneth Paltrow pa ga je izpred nosa speljala odlični Cate Blanchett, ki bi oskarja morala prejeti za film Elizabeta.Shakespeare je na posmeh mnogih prejel sedem kipcev, sploh ob dejstvu, da so bili to leto nominirani tudi Reševanje vojaka Ryana, ElizabetainTanka linija smrti.

2001: Leto Gladiatorja Ridleyja Scotta, ki je prejel oskarja za naj film, četudi bi si ga zaslužil filmPrekupčevalciStevena Soderbergha. Prav tako bi si Russell Crowebolj zaslužil oskarja naslednje leto za Čudoviti um kot za Gladiatorja, to leto pa bi bilo bolje, če bi šel v roke Ed Harrisa(Pollock)ali Geoffreya Rusha (Škandalozno pero).Tudi Ellen Burstyn si je oskarja za stransko vlogo za Rekvijem za sanje zaslužila bolj kot Julia Roberts za kičasto vlogo v Erin Brokovich.

2003:Muzikal Chicago je prejel kar šest kipcev, tudi, če bi si ga bolj zaslužila filma Ure do večnostialiPianist. Dobili sta ga celo Catherine Zeta-JonesinRenee Zellweger, četudi bi si ga slednja bolj zaslužila za Dnevnik Bridget Jones leto poprej, morda pa ji uspe tudi letos, ko je nominirana za film Judy.

2005: Morda bi bil Ray, Hotel RuandaaliVera Drake bili boljša izbira kot Punčka za milijon dolarjev. A Clint Eastwood je le prvokategornik Hollywooda, da je film prejel oskarja za naj film, režijo ter igralko (Hillary Swank) ter stranskega igralca (Morgan Freeman). Odlična britanska drama Vera Drake Mika Leighani bila niti nominirana za film, kot tudi ne igralkaImelka Staunton, ki si je bolj zaslužila igralski kipec kot Swankova. Cate Blanchettje slavila za Letalca, četudi bi si oskarja bolj zaslužila za Elizabeto nekaj let prej.

2006:Še večje ogorčenje in jeza kot so ga pred tem izzvali Forrest Gump, Titanik ali Gladiator,je pripadla filmu Usodna nesrečnaPaula Haggisa, drami o rasizmu, ki svojim tekmecem ni segla niti do kolen. Sploh če upoštevamo konkurenco, s katero je opravila v tem oskarjevskem letu. Večina bi oskarja dali biografski drami Capote,drugi gejevski kavbojski dramiGora Brokeback, spet tretji bi prej dali roko v ogenj za Spielbergovo dramo München.

2007: Četudi se lahko strinjamo, da jeDvojna igraMartina Scorsesejaodlična kriminalka z Nichlsonom, DiCapriem in Damonom, je treba upoštevati, da gre za predelavo kitajskega filma Notranje afere, ki je nastal pet let pred tem. Konkurenca je bila sicer precej možna, od Babilona, Pisem z Iwo Jime,doNaše male misinKraljice.Scorsese je odnesel še oskarja za režijo in Mark Wahlberg za stransko vlogo. Precej so spregledali Favnov labirintGuillerma Del Tora,ki je bil spregledan kot tujejezični film, je pa dobil tri oskarje v tehničnih kategorijah. Del Toru so se odkupili šele za film Oblika vode pred dvema letoma, ko je prejel oskarja za naj film in režijo.

