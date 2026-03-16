Oskarji poskrbeli za številne zgodovinske mejnike

V osrčju mesta angelov se je odvila 98. podelitev prestižnih oskarjev, ki jo je že drugič zapored vodil Conan O'Brien. Znan televizijski voditelj je večer odprl z zabavnim skečem, v katerem se je v čevljih strašljive tete Gladys' iz filma Ura izginotja sprehodil oziroma bolje rečeno pretekel skozi nominirane filme.
"Sem Conan O'Brien in sem vaš zadnji človeški voditelj oskarjev," je dvorano zvezdnikov pozdravil voditelj, ki se je dotaknil porasta umetne inteligence v zabavni industriji in o pestrem dogajanju v svetu sarkastično pripomnil: "Los Angeles je bil preteklo leto v plamenih, letos pa nam gre odlično." Val smeha je požel s šalo na račun Timothéeja Chalameta, ki se je pred dnevi znašel v težavah zaradi besed, da opera in balet nikogar ne zanimata. "Varnost je nocoj zaradi baletne in operne skupnosti dodatno povečana. Jezni so, ker nisi omenil jazzovske skupnosti."
Izstopala je tudi šala, povezana z odmevnimi Epsteinovimi dokumenti in princem Andrewom: "Prvič po letu 2012 med nominiranci za najboljšega in najboljšo igralko ni Britancev," je dejal voditelj, nakar se je iz dvorane slišalo glas z britanskim naglasom: "Res je, ampak mi vsaj aretiramo svoje pedofile!"
Prva se je kipca za najboljšo igralko v stranski vlogi razveselila Amy Madigan, ki je navdušila v filmu Ura izginotja kot skrivnostna, strašljiva, zabavna in ekscentrična teta Gladys. Oskarja je dobila štiri desetletja po prvi nominaciji in po daljši odsotnosti iz industrije. "Moje noge se tresejo," je bila vidno ganjena Madigan, ki se je v govoru zahvalil svojemu dolgoletnemu soprogu Edu Harissu, ki prav tako ni mogel skrivati solza.
Oskarja za najboljši animirani film so se razveselili ustvarjalci uspešnice KPop Demon Hunters, ki so zmago posvetili domači Južni Koreji, v kategoriji za najboljši kratki animirani film pa je slavil kanadski film The Girl Who Cried Pearls.
V duhu težko pričakovanega nadaljevanja filma Hudičevka v Pradi sta nagrado za najboljšo kostumografijo ter nagrado za najboljšo masko in pričesko podelili zvezdnica filma Anne Hathaway in prvotni navdih za film, dolgoletna glavna urednica modne biblije Vogue Anna Wintour. V obeh kategorijah so slavili ustvarjalci filma Frankenstein.
Prvič v zgodovini oskarjev je Akademija podelila kipca za kasting, ki je romal v roke Cassandre Kulukundis, vodje izbora igralske zasedbe filma Ena bitka za drugo. Pestro je bilo v kategoriji za najboljši kratki igrani film, kjer sta si zmago prvič v zgodovini delila kar dva filma, in sicer Two People Exchanging Saliva ter The Singers. Oskarja za najboljšega igralca v stranski vlogi je osvojil Sean Penn, ki se podelitve ni udeležil. Hollywoodski zvezdnik se lahko po novem pohvali s kar tremi kipci.
Med najboljšimi prirejenimi scenariji je slavil film Ena bitka za drugo, kipca za najboljši izvirni scenarij pa je osvojil film Grešniki. Ryan Coogler, ki se pod film ni podpisal le kot scenarist temveč tudi kot režiser, si je ob prejetju kipca prislužil stoječe ovacije. Čustev ni manjkalo med spominjanjem na umetnike in umetnice, ki so se v zadnjem letu poslovili od zabavne industrije. In memoriam je otvoril Billy Crystal, ki se je poslovil od prijatelja režiserja Roba Reinerja in soproge Michele Singer Reiner, ki sta bila tragično umorjena. Na oder so nato stopili le nekateri zvezdniki, ki so zaigrali v Reinerjevih filmih, med njimi tudi Demi Moore in Kathy Bates ter Meg Ryan. Od legendarnih Diane Keaton in Catherine O'Hara se je poslovila Rachel McAdams, Robertu Redfordu v slovo pa je zapela Barbra Streisand.
Za razkošno scenografijo je bil nagrajen film Frankenstein, z najboljšimi vizualnimi in posebnimi učinki pa je prepričala uspešnica Avatar: Ogenj in pepel. Nekdanji voditelj oskarjev Jimmy Kimmel je podelil nagradi v dokumentarnih kategorijah. Kipca za najboljši kratkometražni dokumentarni film je osvojil film All the Empty Rooms, posvečen sobam otrok, ki so umrli pod streli v ameriških šolah. Občinstvo je nagovorila tudi mama umrle deklice. "Soba Jackie je zamrznjena v času. Bila je več kot le naslov, bila je luč našega življenja. Nasilje s strelnim orožjem je zdaj najpogostejši vzrok smrti pri otrocih in najstnikih. Če bi ljudje lahko videli njihove prazne sobe, bi bila Amerika drugačna."
V kategoriji za najboljši celovečerni dokumentarni film je slavil film Mr. Nobody Against Putin, kisledi zgodbi ruskega učitelja, ki na skrivaj dokumentira preobrazbo svoje majhne mestne šole v center za novačenje vojakov med invazijo na Ukrajino in razkriva etične dileme, s katerimi se soočajo učitelji sredi propagande in militarizacije.
Stoječe ovacije so ob prihodu na oder prejele zvezdnice filma Dekliščina Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Rose Byrne, Maya Rudolph in Ellie Kemper, ki so podelile nagrado za najboljšo izvirno glasbo. Zmage se je razveselila ekipa filma Grešniki. Za najboljši zvok je bil nagrajen film F1, kipec za najboljšo montažo pa je romal v roke ekipe filma Ena bitka za drugo. Montažer Andy Jurgensen je nagrado posvetil svoji teti, ki je 25 let skrbela za filmski arhiv pri Akademiji in ga navdušila za to umetnost.
Zgodovina se je pisala v kategoriji za najboljšo kinematografijo, kjer je nagrado prvič osvojila ženska. Autumn Durald Arkapaw je odločevalce prepričala s svojim delom pri filmu Grešniki. "Resnično si želim, da bi vse ženske v sobi vstale, ker imam občutek, da brez vas ne bi prišla sem," je dejala in na noge pognala vse ženske v dvorani. "V tej kampanji sem čutila toliko ljubezni od vseh žensk."
"Ne vojni in osvobodite Palestino," so besede, s katerimi je na oder stopil Javier Bardem, ki je skupaj s Priyanko Chopra podelil oskarja za najboljši tujejezični film. Ta je zahvalujoč filmu Sentimentana vrednost prvič romal na Norveško. Kantavtor Lionel Richie je podelil kipca v kategoriji za najboljšo izvirno pesem. Oskarja je pričakovano osvojila pesem Golden iz filma KPop Demon Hunters, ki je kraljevala na vrhu glasbenih lestvic. "Ko sem bila majhna, sem bila tarča šal, ker sem imela rada k-pop. Ponosna sem, da sedaj vsi pojejo v korejščini," je čustveno dejala pevka Ejae.
Na koncu več kot triurne podelitve je nastopil čas za štiri največje nagrade. Prvi so bili na vrsti režiserji, kipca za najboljšo režijo je osvojil režiser Paul Thomas Anderson za film Ena bitka za drugo. "Trdo sem delal za tole," je dejal ob prejetju kipca. "Tukaj sem, ker so ljudje verjeli vame. To je čudovito darilo in presrečen sem, da lahko filmom rečem dom."
Najboljši igralec v glavni vlogi je postal Michael B. Jordan, ki je v filmu Grešniki zaigral dvojčka. Ob prejetju kipca je v dvorani gledališča Dolby požel stoječe ovacije vseh v dvorani. Zahvalil se je svoji mami, ki ga vselej spremlja na podelitvah ter očetu, ki je za to priložnost pripotoval iz Gane. "Tukaj stojim zaradi veh, ki so prišli pred menoj," je dejal in izpostavil pretekle temnopolte zmagovalce v igralskih kategorijah. "Še naprej bom najboljša verzija sebe."
Zmage med igralkami v glavni vlogi se je pričakovano razveselila igralka Jessie Buckley iz filma Hamnet, ki je dominirala celotno sezono podelitev filmskih nagrad in tako postala prva irska igralka, ki je slavila v tej kategoriji. V zahvalnem govoru se je zahvalila vsem ženskam, ki so ji stale ob strani in ji nudile navdih. Ljubezen je poslala svoji osemmesečni hčerkici in soprogu, ki jo je s solzami v očeh spremljal iz prve vrste.
Glavno nagrado večera, oskarja za najboljši film, je osvojil film Ena bitka za drugo z zvezdniško zasedbo, ki jo sestavljajo Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Teyana Taylor, Regina Hall in drugi. Nagrado sta podelila hollywoodska zvezdnika Nicole Kidman in Ewan McGregor, protagonista filmske različice muzikala Moulin Rouge, ki letos praznuje 25. obletnico. Z zahvalnim govorom producentov filma Ena bitka za drugo se ni le svečano zaključila 98. podelitev oskarjev, temveč tudi dolga sezona podeljevanja nagrad.
SEZNAM ZMAGOVALCEV
Najboljši film
Bugonija
F1
Frankenstein
Hamnet
Veličastni Marty
Ena bitka za drugo
Tajni agent
Sentimentalna vrednost
Grešniki
Vlak sanj
Najboljša režija
Paul Thomas Anderson
Ryan Coogler
Josh Safdie
Joachim Trier
Chloé Zhao
Najboljša igralka v glavni vlogi
Jessie Buckley
Rose Byrne
Kate Hudson
Renate Reinsve
Emma Stone
Najboljši igralec v glavni vlogi
Timothée Chalamet
Leonardo DiCaprio
Ethan Hawke
Michael B. Jordan
Wagner Moura
Najboljši igralec v stranski vlogi
Benicio Del Toro
Jacob Elordi
Delroy Lindo
Sean Penn
Stellan Skarsgård
Najboljša igralka v stranski vlogi
Elle Fanning
Inga Ibsdotter Lilleaas
Amy Madigan
Wunmi Mosaku
Teyana Taylor
Najboljša kinematografija
Frankenstein
Veličastni Marty
Ena bitka za drugo
Grešniki
Vlak sanj
Najboljši vizualni in posebni učinki
Avatar: Ogenj in pepel
F1
Jurski svet: Preporod
The Lost Bus
Grešniki
Najboljši zvok
F1
Frankenstein
Ena bitka za drugo
Grešniki
Sirāt
Najboljša montaža
F1
Veličastni Marty
Ena bitka za drugo
Sentimentalna vrednost
Grešniki
Najboljša scenografija
Frankenstein
Hamnet
Veličastni Marty
Ena bitka za drugo
Grešniki
Najboljši celovečerni animirani film
Arco
Elio
KPop Demon Hunters
Mala Amélie ali lik dežja
Zootropolis 2
Najboljši tujejezični celovečerni film
Tajni agent, Brazilija
It Was Just an Accident, Francija
Sentimentalna vrednost, Norveška
Sirāt, Španija
The Voice of Hind Rajab, Tunizija
Najboljši kratki dokumentarni film
All the Empty Rooms
Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: Were and Are Gone
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness
Najboljši celovečerni dokumentarni film
The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
Najboljša izvirna pesem
Dear Me, Diane Warren: Relentless
Golden, KPop Demon Hunters
I Lied to You, Grešniki
Sweet Dreams of Joy, Viva Verdi
Train Dreams, Vlak sanj
Najboljša kostumografija
Avatar: Ogenj in pepel
Frankenstein
Hamnet
Grešniki
Najboljši izbor igralske zasedbe
Hamnet
Veličastni Marty
Ena bitka za drugo
Tajni agent
Grešniki
Najboljša maska in pričeska
Frankenstein
Kokuho
Grešniki
The Smashing Machine
The Ugly Stepsister
Najboljša izvirna glasba
Bugonija
Frankenstein
Hamnet
Ena bitka za drugo
Grešniki
Najboljši prirejeni scenarij
Bugonija
Frankenstein
Hamnet
Ena bitka za drugo
Vlak sanj
Najboljši izvirni scenarij
Modra luna
It Was Just an Accident
Veličastni Marty
Sentimentalna vrednost
Grešniki
Najboljši kratki igrani film
Butcher's Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen's Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva
Najboljši kratki animirani film
Metulj
Forever Green
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
Tri sestre
