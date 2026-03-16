Oskarji poskrbeli za številne zgodovinske mejnike

V osrčju mesta angelov se je odvila 98. podelitev prestižnih oskarjev, ki jo je že drugič zapored vodil Conan O'Brien. Znan televizijski voditelj je večer odprl z zabavnim skečem, v katerem se je v čevljih strašljive tete Gladys' iz filma Ura izginotja sprehodil oziroma bolje rečeno pretekel skozi nominirane filme.

Conan O'Brien se je pošalil na račun aktualnih tematik. FOTO: Profimedia

"Sem Conan O'Brien in sem vaš zadnji človeški voditelj oskarjev," je dvorano zvezdnikov pozdravil voditelj, ki se je dotaknil porasta umetne inteligence v zabavni industriji in o pestrem dogajanju v svetu sarkastično pripomnil: "Los Angeles je bil preteklo leto v plamenih, letos pa nam gre odlično." Val smeha je požel s šalo na račun Timothéeja Chalameta, ki se je pred dnevi znašel v težavah zaradi besed, da opera in balet nikogar ne zanimata. "Varnost je nocoj zaradi baletne in operne skupnosti dodatno povečana. Jezni so, ker nisi omenil jazzovske skupnosti." Izstopala je tudi šala, povezana z odmevnimi Epsteinovimi dokumenti in princem Andrewom: "Prvič po letu 2012 med nominiranci za najboljšega in najboljšo igralko ni Britancev," je dejal voditelj, nakar se je iz dvorane slišalo glas z britanskim naglasom: "Res je, ampak mi vsaj aretiramo svoje pedofile!" Prva se je kipca za najboljšo igralko v stranski vlogi razveselila Amy Madigan, ki je navdušila v filmu Ura izginotja kot skrivnostna, strašljiva, zabavna in ekscentrična teta Gladys. Oskarja je dobila štiri desetletja po prvi nominaciji in po daljši odsotnosti iz industrije. "Moje noge se tresejo," je bila vidno ganjena Madigan, ki se je v govoru zahvalil svojemu dolgoletnemu soprogu Edu Harissu, ki prav tako ni mogel skrivati solza.

Amy Madigan je navdušila s čustvenim in zabavnim zahvalnim govorom. FOTO: Profimedia

Oskarja za najboljši animirani film so se razveselili ustvarjalci uspešnice KPop Demon Hunters, ki so zmago posvetili domači Južni Koreji, v kategoriji za najboljši kratki animirani film pa je slavil kanadski film The Girl Who Cried Pearls. V duhu težko pričakovanega nadaljevanja filma Hudičevka v Pradi sta nagrado za najboljšo kostumografijo ter nagrado za najboljšo masko in pričesko podelili zvezdnica filma Anne Hathaway in prvotni navdih za film, dolgoletna glavna urednica modne biblije Vogue Anna Wintour. V obeh kategorijah so slavili ustvarjalci filma Frankenstein.

Anne Hathaway in Anna Wintour sta poželi velik aplavz. FOTO: AP

Prvič v zgodovini oskarjev je Akademija podelila kipca za kasting, ki je romal v roke Cassandre Kulukundis, vodje izbora igralske zasedbe filma Ena bitka za drugo. Pestro je bilo v kategoriji za najboljši kratki igrani film, kjer sta si zmago prvič v zgodovini delila kar dva filma, in sicer Two People Exchanging Saliva ter The Singers. Oskarja za najboljšega igralca v stranski vlogi je osvojil Sean Penn, ki se podelitve ni udeležil. Hollywoodski zvezdnik se lahko po novem pohvali s kar tremi kipci. Med najboljšimi prirejenimi scenariji je slavil film Ena bitka za drugo, kipca za najboljši izvirni scenarij pa je osvojil film Grešniki. Ryan Coogler, ki se pod film ni podpisal le kot scenarist temveč tudi kot režiser, si je ob prejetju kipca prislužil stoječe ovacije. Čustev ni manjkalo med spominjanjem na umetnike in umetnice, ki so se v zadnjem letu poslovili od zabavne industrije. In memoriam je otvoril Billy Crystal, ki se je poslovil od prijatelja režiserja Roba Reinerja in soproge Michele Singer Reiner, ki sta bila tragično umorjena. Na oder so nato stopili le nekateri zvezdniki, ki so zaigrali v Reinerjevih filmih, med njimi tudi Demi Moore in Kathy Bates ter Meg Ryan. Od legendarnih Diane Keaton in Catherine O'Hara se je poslovila Rachel McAdams, Robertu Redfordu v slovo pa je zapela Barbra Streisand.

Poklon zakoncema Reiner. FOTO: Profimedia

Za razkošno scenografijo je bil nagrajen film Frankenstein, z najboljšimi vizualnimi in posebnimi učinki pa je prepričala uspešnica Avatar: Ogenj in pepel. Nekdanji voditelj oskarjev Jimmy Kimmel je podelil nagradi v dokumentarnih kategorijah. Kipca za najboljši kratkometražni dokumentarni film je osvojil film All the Empty Rooms, posvečen sobam otrok, ki so umrli pod streli v ameriških šolah. Občinstvo je nagovorila tudi mama umrle deklice. "Soba Jackie je zamrznjena v času. Bila je več kot le naslov, bila je luč našega življenja. Nasilje s strelnim orožjem je zdaj najpogostejši vzrok smrti pri otrocih in najstnikih. Če bi ljudje lahko videli njihove prazne sobe, bi bila Amerika drugačna." V kategoriji za najboljši celovečerni dokumentarni film je slavil film Mr. Nobody Against Putin, kisledi zgodbi ruskega učitelja, ki na skrivaj dokumentira preobrazbo svoje majhne mestne šole v center za novačenje vojakov med invazijo na Ukrajino in razkriva etične dileme, s katerimi se soočajo učitelji sredi propagande in militarizacije.

Mama deklice Jackie, ki je umrla v strelskem napadu na eni od ameriških šol. FOTO: AP

Stoječe ovacije so ob prihodu na oder prejele zvezdnice filma Dekliščina Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Rose Byrne, Maya Rudolph in Ellie Kemper, ki so podelile nagrado za najboljšo izvirno glasbo. Zmage se je razveselila ekipa filma Grešniki. Za najboljši zvok je bil nagrajen film F1, kipec za najboljšo montažo pa je romal v roke ekipe filma Ena bitka za drugo. Montažer Andy Jurgensen je nagrado posvetil svoji teti, ki je 25 let skrbela za filmski arhiv pri Akademiji in ga navdušila za to umetnost. Zgodovina se je pisala v kategoriji za najboljšo kinematografijo, kjer je nagrado prvič osvojila ženska. Autumn Durald Arkapaw je odločevalce prepričala s svojim delom pri filmu Grešniki. "Resnično si želim, da bi vse ženske v sobi vstale, ker imam občutek, da brez vas ne bi prišla sem," je dejala in na noge pognala vse ženske v dvorani. "V tej kampanji sem čutila toliko ljubezni od vseh žensk."

Autumn Durald Arkapaw, prva zmagovalka v kategoriji najboljša kinematografija. FOTO: AP

"Ne vojni in osvobodite Palestino," so besede, s katerimi je na oder stopil Javier Bardem, ki je skupaj s Priyanko Chopra podelil oskarja za najboljši tujejezični film. Ta je zahvalujoč filmu Sentimentana vrednost prvič romal na Norveško. Kantavtor Lionel Richie je podelil kipca v kategoriji za najboljšo izvirno pesem. Oskarja je pričakovano osvojila pesem Golden iz filma KPop Demon Hunters, ki je kraljevala na vrhu glasbenih lestvic. "Ko sem bila majhna, sem bila tarča šal, ker sem imela rada k-pop. Ponosna sem, da sedaj vsi pojejo v korejščini," je čustveno dejala pevka Ejae. Na koncu več kot triurne podelitve je nastopil čas za štiri največje nagrade. Prvi so bili na vrsti režiserji, kipca za najboljšo režijo je osvojil režiser Paul Thomas Anderson za film Ena bitka za drugo. "Trdo sem delal za tole," je dejal ob prejetju kipca. "Tukaj sem, ker so ljudje verjeli vame. To je čudovito darilo in presrečen sem, da lahko filmom rečem dom."

Michael B. Jordan je izpostavil pretekle temnopolte zmagovalce v igralskih kategorijah. FOTO: AP

Najboljši igralec v glavni vlogi je postal Michael B. Jordan, ki je v filmu Grešniki zaigral dvojčka. Ob prejetju kipca je v dvorani gledališča Dolby požel stoječe ovacije vseh v dvorani. Zahvalil se je svoji mami, ki ga vselej spremlja na podelitvah ter očetu, ki je za to priložnost pripotoval iz Gane. "Tukaj stojim zaradi veh, ki so prišli pred menoj," je dejal in izpostavil pretekle temnopolte zmagovalce v igralskih kategorijah. "Še naprej bom najboljša verzija sebe." Zmage med igralkami v glavni vlogi se je pričakovano razveselila igralka Jessie Buckley iz filma Hamnet, ki je dominirala celotno sezono podelitev filmskih nagrad in tako postala prva irska igralka, ki je slavila v tej kategoriji. V zahvalnem govoru se je zahvalila vsem ženskam, ki so ji stale ob strani in ji nudile navdih. Ljubezen je poslala svoji osemmesečni hčerkici in soprogu, ki jo je s solzami v očeh spremljal iz prve vrste.

Jessie Buckley se je zahvalila vsem ženskam. FOTO: AP

Glavno nagrado večera, oskarja za najboljši film, je osvojil film Ena bitka za drugo z zvezdniško zasedbo, ki jo sestavljajo Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Teyana Taylor, Regina Hall in drugi. Nagrado sta podelila hollywoodska zvezdnika Nicole Kidman in Ewan McGregor, protagonista filmske različice muzikala Moulin Rouge, ki letos praznuje 25. obletnico. Z zahvalnim govorom producentov filma Ena bitka za drugo se ni le svečano zaključila 98. podelitev oskarjev, temveč tudi dolga sezona podeljevanja nagrad.

Število osvojenih kipcev: Ena bitka za drugo: 6 oskarjev (13 nominacij) Grešniki: 4 oskarji (16 nominacij) Frankenstein: 3 oskarji (9 nominacij) KPop Demon Hunters: 2 oskarja (2 nominaciji) Hamnet, F1, Avatar: Ogenj in pepel, Ura izginotja, The Girl Who Cried Pearls, The Singers, Two People Exchanging Saliva, All Empty Rooms: 1 oskar