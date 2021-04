Oskarji pred podelitvijo: Kateri filmi so navdušili v preteklih letih?

Čeprav bo letošnja podelitev oskarja kasneje kot vse ostale podelitve v zgodovini zlatih kipcev, organizatorjev ne skrbi, da bi se jim kaj zalomilo. Namreč organizirali so se zelo dobro; rdeča preproga bo, čeprav majhna, bo pa prvič v 93. letih več baz, kjer bodo nominiranci čakali na razglasitev zmagovalcev.

icon-expand Oskarji FOTO: AP

Letošnja podelitev oskarjev bo zaradi epidemije koronavirusa malce drugačna, kot smo jo sicer vajeni, a za gledalce ne bo veliko sprememb. Bolj bo sprememba za sodelujoče, saj bodo imeli veliko manjšo in manj glamurozno obliko podelitve kot pretekla leta.

Letošnje oskarje bodo podelili 25. aprila ponoči, kar je dva meseca kasneje kot sicer, in da bo čakanje na podelitev lažje, vam predstavljamo nekaj filmov prejšnjih let, ki so navduševali.

Še vedno Alice Zgodba, posneta po knjižni uspešnici svetovno priznane nevrobiologinje, prikazuje cvetočo kariero in življenje profesorice jezikoslovja Alice. Ko nekega dne opazi, da pozablja besede, pomembne sestanke in imena prijateljev, ji zdravniki postavijo diagnozo začetkov Alzheimerjeve bolezni. Ker poskuša svoje življenje prilagoditi naraščajočim luknjam v spominu, se znajde pred težko dilemo, kako naj pred prijatelji in družino ohrani osebno dostojanstvo in hkrati najde dovolj časa za uživanje v iztekajočih se trenutkih prisebnega razmišljanja.

icon-expand Še vedno Alice

Neskončna lepota Portret Rima v vsem blišču in površinskosti, izjemnosti in izumetničenosti. Jep Gambardella, očarljiv moški v zrelih letih, je v mladosti napisal roman, s katerim si je prislužil pomembno nagrado in sloves frustriranega pisatelja. Razočaranje zdaj skriva za krinko cinizma. Na terasi svojega rimskega stanovanja z razgledom na Kolosej prireja zabave za visoko družbo in opazuje mimohod človeške vrste v najbolj plehki, prazni, družbeno močni, a depresivni različici. Po 65. rojstnem dnevu, ko ga preseneti novica o osebi iz preteklosti, pa začne razmišljati o lastnem življenju in svetu, ki ga obkroža.

icon-expand Neskončna lepota

Selma Zgodovinska drama prikazuje prelomne dogodke boja temnopoltih Američanov za enakopravnost v 60. letih prejšnjega stoletja. Pod vodstvom Martina Luthra Kinga gibanje za enake pravice postane glavna tema v državi, toda predsednik Lyndon Johnson pod vplivom spletkarskega vodje FBI-ja Edgarja Hooverja išče načine, kako bi proces zavrl. King se odloči za mirno zborovanje na tradicionalnem jugu ZDA in z množičnimi pohodi med mestoma Selma in Montgomery prikaže kruto resnico o ameriškem rasizmu. Film je prejel oskarja za najboljšo izvirno skladbo.

icon-expand Selma

Trainspotting Temačen, ironičen ter z vizualno kinetičen film je leta 1996 pretresel angleško ter tudi svetovno filmsko sceno. Skozi oči nepopravljivega heroinskega odvisneža bomo spoznali še njegove škotske sotrpine ter njihovo življenje polno halucinacij in kriminalnih dejanj. Jih bo vreča denarja v centru Londona spravila k pameti?

icon-expand Trainspotting