Oskarji prvič po 30 letih brez voditelja

Za to so se odločili po zapletih s Kevinom Hartom , ki bi moral voditi letošnje oskarje, a je zaradi polemik glede njegovih tvitov iz preteklosti sam odstopil. Akademija mu je namreč postavila ultimat, da mora podati uradno opravičilo, pa bi lahko ostal voditelj. Komik se je sicer večkrat opravičil, vseeno pa se je zaradi vseh nasprotovanj in napadov javnosti odločil, da sam zavrne vodenje.

"Ostal bom jaz, sem pa zelo hvaležen za ponujeno priložnost," je dejal in pojasnil obžalovanje glede preteklih tvitov. "Odločil sem se, da odstopim kot voditelj letošnjih oskarjev, ker ne želim biti distrakcija na večer, ko bi morali slaviti osupljivo nadarjene umetnike. Iskreno se opravičujem LGBTQ-skupnosti za moje brezčutne besede v preteklosti," je dejal.

Sicer je kazalo, da si bo premislil, ko ga je k temu v svoji oddaji nagovarjala Ellen DeGeneres, sicer tudi sama istospolno usmerjena. Prosila ga je, naj premisli, saj da so ljudje, ki mu nasprotujejo, "le majhna skupina zelo zelo glasnih ljudi".

"Mi, ki te imamo radi in si želimo, da vodiš oskarje, pa smo ogromna skupina," je dejala. Celo sama je poklicala Akademijo, da bi videla, ali so ga pripravljeni vzeti nazaj. "Spet se opravičuješ, storil si, kar so zahtevali. Ne dovoli, da ti ljudje zmagajo. Vodi oskarje," mu je dejala. A zvezdnik se je odločil, da ima vsega dovolj. "Ko sem izvedel, da bom vodil oskarje, je bil to zame blagoslov. Bil sem vzhičen, ker je to sanjsko delo, ampak so se pojavile stvari, ki so to preprečile. Ne verjamem v to, da greš nazaj," je dejal.

Dejal, da se je že večkrat opravičil in tega ne bo znova storil. "Opravil sem s tem. Ne bom več posvečal svoje energije tej polemiki. Zadnjič govorim o tem. Če ljudje to sprejmejo, super, če ne, tega ne morem nadzirati. Nekatere stvari niso v tvoji moči. Ampak jaz sem opravil s tem," je pojasnil v radijski pogovorni oddaji Good Morning America. Voditelj oddaje ga je še vprašal, ali se je kaj spremenil od takrat, ko je tvital žaljive zapise, zvezdnik pa je odvrnil, da je že tolikokrat pojasnil, kako se je razvil od takrat, da tega enostavno ne bo več počel.

"Ne bom več ponavljal in pojasnjeval, kako sem se spremenil. Ne bom več pojasnjeval, kdo sem. Večkrat sem povedal, kaj sem storil in kakšen sem zdaj. Tvital sem, govoril v oddajah, preprosto dovolj je. Enkrat moraš priti do točke, ko si rečeš, da si storil vse, kar je bilo v tvoji moči. Če ljudje to sprejmejo, super, si nekaj dosegel. Če ne, ne moreš narediti nič. Torej zdaj počnem to," je sklenil.