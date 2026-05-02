Oskarji v luči boja proti UI: Scenaristi morajo biti ljudje

Akademija filmske umetnosti in znanosti je sprejela odločitev, kako ocenjevati vlogo umetne inteligence v filmih, ki bi se lahko kvalificirali za oskarje. Že s prihodnjo, 99. podelitvijo zlatih kipcev, si Akademija pridržuje pravico, da poizveduje o obsegu uporabe umetne inteligence v filmu in o tem, kako je bila uporabljena. Za tekmovanje v kateri koli kategoriji, povezani s pisanjem scenarija, mora besedilo v celoti napisati eden ali več živečih ljudi in ne umetna inteligenca.

Poleg tega si je Akademija pridržala pravico do spremembe svojih pravil, saj se spreminjajo načini uporabe umetne inteligence, vendar je poudarila, da bo še naprej zavezana spoštovanju dela ljudi. Drugo, bolj definirano pravilo za igralske kategorije določa, da morajo vloge "dokazljivo opravljati ljudje z njihovim soglasjem", da bi bile upravičene. Umetna inteligenca je bila namreč pred kratkim pod drobnogledom z izidom filma As Deep as the Grave, ki je s pomočjo orodij UI na velika platna vrnil pokojnega Vala Kilmerja. Igralčeva hči Mercedes Kilmer je sicer dejala, da se s to prakso strinja.