Film/TV

Oskarji v luči boja proti UI: Scenaristi morajo biti ljudje

Los Angeles, 02. 05. 2026 10.41 pred 31 minutami 2 min branja 1

Avtor:
E.M.
Oskarji

Pravila tekme za oskarje so se zaostrila. Akademija je sprejela paket odločitev, s katerimi želi omejiti uporabo umetne inteligence v filmih. Med drugim morajo scenarij v celoti ustvariti ljudje, prav tako so odločili, da morajo vloge "dokazljivo opravljati ljudje z njihovim soglasjem", da bi bile upravičene do nominacije za zlatega kipca.

Akademija filmske umetnosti in znanosti je sprejela odločitev, kako ocenjevati vlogo umetne inteligence v filmih, ki bi se lahko kvalificirali za oskarje. Že s prihodnjo, 99. podelitvijo zlatih kipcev, si Akademija pridržuje pravico, da poizveduje o obsegu uporabe umetne inteligence v filmu in o tem, kako je bila uporabljena. Za tekmovanje v kateri koli kategoriji, povezani s pisanjem scenarija, mora besedilo v celoti napisati eden ali več živečih ljudi in ne umetna inteligenca.

Nova pravila oskarjev.
Nova pravila oskarjev.
FOTO: AP

Poleg tega si je Akademija pridržala pravico do spremembe svojih pravil, saj se spreminjajo načini uporabe umetne inteligence, vendar je poudarila, da bo še naprej zavezana spoštovanju dela ljudi. Drugo, bolj definirano pravilo za igralske kategorije določa, da morajo vloge "dokazljivo opravljati ljudje z njihovim soglasjem", da bi bile upravičene. Umetna inteligenca je bila namreč pred kratkim pod drobnogledom z izidom filma As Deep as the Grave, ki je s pomočjo orodij UI na velika platna vrnil pokojnega Vala Kilmerja. Igralčeva hči Mercedes Kilmer je sicer dejala, da se s to prakso strinja.

Preberi še Pokojni igralec Val Kilmer s pomočjo umetne inteligence v novem filmu?

Akademija je posodobila tudi svoja pravila za druge kategorije. Igralci lahko zdaj prejmejo več nominacij v isti kategoriji in tako navidezno tekmujejo sami s seboj. Podobno se lahko filmi iz iste države zdaj potegujejo med seboj za kipca za najboljši tujejezični film. Akademija je posodobila tudi svoja pravila za kategoriji najboljšega kastinga ter najboljše maske in pričeske. Dodala je tudi pravila o tem, kako se lahko produkcije borijo za zmago.

KOMENTARJI1

_endrug
02. 05. 2026 11.12
Zakaj AI ne bi smela ustvarjati? Lahko, le da mora biti to jasno označeno. Zaenkrat lahko dober scenarist enostavno napiše boljše kot AI.
