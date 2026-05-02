Oskarji v luči boja proti UI: Scenaristi morajo biti ljudje

Akademija filmske umetnosti in znanosti je sprejela odločitev, kako ocenjevati vlogo umetne inteligence v filmih, ki bi se lahko kvalificirali za oskarje. Že s prihodnjo, 99. podelitvijo zlatih kipcev, si Akademija pridržuje pravico, da poizveduje o obsegu uporabe umetne inteligence v filmu in o tem, kako je bila uporabljena. Za tekmovanje v kateri koli kategoriji, povezani s pisanjem scenarija, mora besedilo v celoti napisati eden ali več živečih ljudi in ne umetna inteligenca.
Poleg tega si je Akademija pridržala pravico do spremembe svojih pravil, saj se spreminjajo načini uporabe umetne inteligence, vendar je poudarila, da bo še naprej zavezana spoštovanju dela ljudi. Drugo, bolj definirano pravilo za igralske kategorije določa, da morajo vloge "dokazljivo opravljati ljudje z njihovim soglasjem", da bi bile upravičene. Umetna inteligenca je bila namreč pred kratkim pod drobnogledom z izidom filma As Deep as the Grave, ki je s pomočjo orodij UI na velika platna vrnil pokojnega Vala Kilmerja. Igralčeva hči Mercedes Kilmer je sicer dejala, da se s to prakso strinja.
Akademija je posodobila tudi svoja pravila za druge kategorije. Igralci lahko zdaj prejmejo več nominacij v isti kategoriji in tako navidezno tekmujejo sami s seboj. Podobno se lahko filmi iz iste države zdaj potegujejo med seboj za kipca za najboljši tujejezični film. Akademija je posodobila tudi svoja pravila za kategoriji najboljšega kastinga ter najboljše maske in pričeske. Dodala je tudi pravila o tem, kako se lahko produkcije borijo za zmago.
