Oskarji: Kar pet kipcev za film Anora

V mestu angelov se je v gledališču Dolby pod vodstvom Conana O'Briena odvila 97. podelitev oskarjev, ki si jo je po svetu v živo ogledala več kot milijarda ljudi. Oskarja za najboljši film je iz rok Meg Ryan in Billyja Crystala prejel film Anora , ki je s petimi oskarji postal veliki zmagovalec in presenečenje večera. Quentin Tarantino je oskarja za režijo prav tako podelil Seanu Bakerju za film Anora , ki je skupaj prejel kar tri kipce (še za izvirni scenarij ter montažo) in bil tako absolutni zmagovalec podelitve.

Oskarja za najboljšo žensko vlogo je prejela Mikey Madison ( Anora ), ki je premagala favoritko Demi Moore ( Substanca ), ter Adrien Brody za glavno vlogo v filmu Brutalist . "Veste, igranje je zelo krhek poklic, čeprav se na videz zdi zelo glamurozno. Imel sem možnost, da se vrnem, čeprav lahko v trenutku vse izgine, imam pa hvaležnost, da delam delo, ki ga imam rad. Zmagovanje pa te usmeri k vrhuncu kariere, ter priložnosti, da se v naslednjih dvajsetih letih lahko dokažem, da sem vreden tovrstnih odličnih vlog. Srečal sem se z antisemitizmom in upam, da se bomo borili za kar je prav in da bomo vključevali in ne izključevali," je povedal ob prejemu drugega oskarja. Prvega je prejel leta 2002 za film Pianist , ko je z 29 leti postal najmlajši igralec s kipcem za glavno vlogo. V stranskih kategorijah sta slavila Zoe Saldana ( Emilia Pérez ) ter Kieran Culkin ( Resnična bolečina ).

Uvodna pesem je pripadla Ariani Grande , ki je zapela Somewhere over the Rainbow ter Cynthii Erivo , osrednjima zvezdnicama filma Žlehtnoba , ki je bil nominiran kar desetkrat, nazadnje pa sta skupaj nastopili lani na dogodku Met Gala. Še preden pa smo zagledali gostitelja večera Conana O'Briena, se je ta "šokantno izlevil" iz Demi Moore, parodiji na film Substanca .

"Živjo, Demi, to je bilo malce nerodno," je rdečelasec ob prihodu na oder poduhovičil z nominirano igralko v prvi vrsti ter pokomentiral glavne nominirane filme, ter se ponorčeval tudi iz spornih tvitov Karle Sofíe Gascón in dejal, da mora vedeti, da je on v resnici Jimmy Kimmel ter še nekaj bolj ali manj (ne)slanih domislic okoli Antonia Banderasa , Jeffa Bezosa , Johna Lithgowa , ter komičnim vložkom Adama Sandlerja , ki se je za tako glamurozno noč oblekel v kratke hlače ter modri pulover s kapuco, ter se s tem nekako "poklonil" ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu .

Andrew Garfield in Goldie Hawn sta oskarja za najboljši animirani film podelila filmu Flow , prvi oskar za Latvijo, za najboljši kratkometražni animirani film pa je šel kipec filmu In The Shadow of The Cypress . Kipec za najboljšo kostumografijo je šel v roke ustvarjalcem filma Žlehtnoba , Paul Tazewell pa si je kot prvi temnopolti kostumograf z oskarjem, prislužil stoječe ovacije in krike navdušenja.

Najboljša igralka v stranski vlogi je postala Zoe Saldana za film Emilia Pérez . ki je bila ob stoječih ovacijah do solz ganjena in pretresena ter poudarila, da je ponosna hči priseljencev, ki so v ZDA prišli iz Dominikanske republike in Portorika. Ben Stiller je v svojem humornem slogu predstavil nominirance za scenografijo, oskarja pa so podelili filmu Žlehtnoba . Mick Jagger je poduhovičil, da je zamenjava za Boba Dylana , prišel pa je podelit kipec za najbolj izvirno pesem, ki je pripadla pesmi El Mal ( Emilia Pérez ).

"Na sredini šova smo, zato je čas, da pride na oder Kendrick Lamar in označi Drakea za pedofila," je bila ena močnejših izjav večera iz Conanovih ust, Selina Gomez in Samuel L. Jackson pa sta podelila oskarja v dokumentarnih kategorijah, za dokumentarec so nagradili No Other Land, za kratki dokumentarec pa The Only Girl in the Orchestra.

V tehničnih kategorijah so nagradi za najboljši zvok ter vizualne/posebne učinke podelili filmu Dune: Peščeni planet, 2. del. Za najboljši kratkometražni film so kipec podelili filmu I'm Not A Robot. Najboljša kinematografija je bila v obliki kipca dodeljena filmu Brutalist, Penelope Cruz pa je oskarja za najboljši tujejezični film podelila filmu I'm Still Here, kar je bil prvi kipec za Brazilijo. Oskar za najbolj izvirno glasbo je šel filmu Brutalist.

Oprah Winfrey in Whoopi Goldberg sta se poklonili legendarnemu, pokojnemu Quincyju Jonesu, ki je imel velik vpliv na filmski svet kot skladatelj in producent, Queen Latifah pa je zapela pesem iz pesmi The Wiz. V segmentu "in memoriam" so se letos med drugim poklonili nedavno preminulemu Geneu Hackmanu, kar je napovedal njegov kolega Morgan Freeman, omenili pa tudi Maggie Smith, Geno Rowlands, Rogerja Cormana, Krisa Kristoffersona, M. Emmetta Walsha, Teri Garr, Johna Amosa, Anouk Aimee, Donalda Sutherlanda, Shelley Duvall, Jamesa Earla Jonesa in seveda Davida Lyncha.