Ostržek se vrača v režiji Guillerma del Tora

V dobro minuto in pol dolgem filmskem napovedniku se poleg lutke Ostržka pojavijo liki, kot so rezbar Pepe, modra vila in govoreči čriček. Likom so glasove posodile filmske zvezde, kot so Ewan McGregor, David Bradley, Finn Wolfhard, Cate Blanchett, Ron Perlman, Christoph Waltz in Tilda Swinton.

Mračna pravljica je ustvarjena v animaciji zaustavljenih gibov. Zgodba o leseni lutki z nosom, ki raste z vsako lažjo, se dogaja v Italiji v 30. letih minulega stoletja v času fašističnega diktatorja Benita Mussolinija. Guillermu Del Toru (Favnov labirint, Oblika vode) se je pri režiji Ostržka pridružil ameriški režiser Mark Gustafson (Čudoviti lisjak).