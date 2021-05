Osupljiva podobnost: Lily James in Sebastian Stan kot Pamela in Tommy

IgralcaLily James inSebastian Stan sta se na snemanju nove miniserije Pam & Tommy prelevila vPamelo AndersoninTommyja Leeja. Njuna transformacija pa je oboževalce zvezdniškega para pustila brez besed. Na fotografijah, ki jih je javnosti ponudila produkcijska hiša, sta namreč skoraj na las podobna zvezdnikoma, ki sta obeležila obdobje devetdesetih let.

Ekipa maskerjev in kostumografov je opravila odlično delo. Poslikave telesa, lažni piercingi, maska in pričeske se brezhibno dopolnjujejo z oblačili – jeansom in usnjem – ki so v takratnem obdobju prevladovala v garderobi Pam in Tommyja.