Otok hudih tipov Avstralija: ločite dobrega fanta od ženskarja?

Zabavni resničnostni šov Otok hudih tipov Avstralija spremlja tri samozavestna samska dekleta, ki se na tropskem otoku odpravijo na pot iskanja ljubezni. Toda da bi našla svojo sorodno dušo, bodo morala med skupino 24 fantov ugotoviti, kdo so "dobri fantje", ki so iskreno pripravljeni na zvezo, in kdo so "poredni fantje", ki so tam zgolj zaradi zabave in denarne nagrade. Medtem ko bodo punce skušale ugotoviti, kdo je kdo, bomo priča ljubezenskim iskricam, nepričakovanim zapletom ter čustvenim dramam.

Šov vodi ena bolj prepoznavnih avstralskih manekenk Abbie Chatfield, ki s svojim duhovitim in neposrednim pristopom še dodatno popestri dogajanje. Tekmovalci se skozi različne izzive in zmenke trudijo dokazati svojo vrednost, a presenečenja se skrivajo na vsakem koraku.