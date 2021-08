Otok ljubezni Avstralija: Med tekmovalci krotilka živali in paznik

Na VOYO prihaja Otok ljubezni, tokrat s tekmovalci iz Avstralije. Deset mladih in privlačnih tekmovalcev bo v vili na Mallorci skušalo najti ljubezen, tudi tokrat pa ne bo manjkalo drame in vročih presenečenj. Da je zasedba tekmovalcev tokrat zares pestra, potrdi dejstvo, da bodo v hiši med drugim bivali model, kozmetičarka, krotilka živali in paznik v zaporu.

Po šestih uspešnih sezonah Otoka ljubezni, ki si jih gledalci lahko še vedno ogledajo na VOYO, tja prihajata tudi prvi dve sezoni Otoka ljubezni Avstralija. icon-expand Tekmovalci 1.sezone Otoka ljubezni Avstralija. FOTO: VOYO Resničnostni šov, ki je postal svetovni fenomen, bo tudi tokrat ponudil razburljivo ljubezensko pustolovščino desetih samskih deklet in fantov, ki bodo morali združiti moči za obstanek v luksuzni vili na Mallorci. Posebnost avstralske različice šova pa je ta, da bodo svoj glas pri odločanju imeli tudi preostali Avstralci, ki bodo na koncu določili zmagovalni par. icon-expand FOTO: VOYO icon-chevron-left icon-chevron-right V vili, kjer bo 24 ur na dan dogajanje spremljalo kar 65 kamer in kjer bo vsaka postelja opremljena z mikrofonom, bodo v prvi sezoni šova ljubezen iskali Cassidy, Charlie, Eden, Erin, Grant, Josh, Justin, Millie, Natasha in Tayla, tekom šova pa jih bodo presenetili številni preobrati. V vlogi voditeljice se bo izkazala avstralska pevka, igralka in manekenka Sophie Monk. Otok ljubezni Avstralija si že lahko ogledate na VOYO. Druga sezona priljubljenega šova bo luksuzno vilo preselila na Fidži, tudi tam pa ne bo manjkalo zanimivih preobratov. icon-expand