Otok ljubezni Avstralija: v boju za zmago nekdanji vojak in Ustrahovalka

V avstralski različici priljubljenega resničnostnega šova, v katerem postavni mladeniči in mladenke iščejo ljubezen in se prepuščajo brezskrbni zabavi v razkošni vili, v prvih dveh sezonah ni manjkalo dramatičnih zasukov in ljubezenskih prigod. In kdo si bo v tretji sezoni priboril bogato nagrado?