Otok ljubezni: v novi sezoni tudi dvojčici

Otok ljubezni se na VOYO vrača s šesto sezono, ki bo nov nabor tekmovalcev popeljala na novo eksotično lokacijo – v Južno Afriko. Šov, v katerem se mladi samski podajo na pot iskanja ljubezni, bo tudi tokrat poln vročih romanc, drame in presenečenj.

NaVOYOsmo lahko spremljali že kar nekaj sezon priljubljenega britanskega šovaOtok ljubezni, zdaj pa je čas za nove dogodivščine in ljubezenske zaplete. Resničnostni šov je svetovni fenomen, v katerem spremljamo razburljivo ljubezensko pustolovščino postavnih samskih deklet in fantov, polno romantike, strasti in dramatičnih preobratov.

icon-expand Šesta sezona priljubljenega šova Otok ljubezni že na VOYO. FOTO: VOYO

Na VOYO je že prišla nova, šesta sezona, ki prinaša 12 novih tekmovalcev in tekmovalk, ki se bodo podali na nepozabno ljubezensko pustolovščino. Svežino pa bo v šov prinesla tudi nova voditeljica, Irka Laura Whitmore. Kot zanimivost naj vam izdamo, da sta se šovu pridružili tudi dvojčiciEvein Jess Gale. Sicer sta se dvojčka v šovu pojavila že v prvi sezoni leta 2015, in sicer sta se takrat za ljubezen borila italijanska dvojčka JohninTony Alberti.

icon-expand V šesti sezoni spremljamo tudi dvojčici Eve in Jess Gale FOTO: Profimedia

Skupina tekmovalcev šeste sezone, starih med 20 in 27 let, tokrat ne bo živela na španski Majorki, ampak se seli na novo eksotično lokacijo – v sanjsko vilo v premožnem predmestju Cape Towna, Constantii v Južni Afriki. Tekmovalci si izberejo partnerja glede na prvi vtis, med oddajo pa pride tudi do zamenjav. Vsak njihov korak bodo budno spremljale kamere.

Tekmovalec, ki ostane samski, je izločen. Da bi ostali v vili in se prebili do mamljive nagrade 50.000 angleških funtov, približno 58.700 evrov, morajo namreč tekmovalci ostati v paru. Končno nagrado osvoji tisti, ki v paru zdrži do konca in se tudi zaljubi. Tekmovalci se morajo tudi pomeriti v različnih igrah in izzivih, ki preizkušajo njihove fizične in umske sposobnosti.

icon-expand V voditeljske čevlje je stopila Laura Whitmore. FOTO: VOYO