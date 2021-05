Otok skušnjav: resničnostni šov, ki je premešal štrene zaljubljencem

Predstavljajte si, da vam ponudijo oddih na rajskem otoku, kamor bi lahko šla uživat oba s partnerjem. V čem je trik? Snemali bi resničnostni šov, poleg vaju bi bilo še nekaj zaljubljencev, a ne le to. Na otok bi preselili še seksi samske lepotice in lepotce.

Skušnjava na vsakem koraku in ljubezen na preizkušnji torej. Prva sezona, ki jo že lahko spremljate na VOYO, je bila posneta na rajskem Belizeju. Na enem otoku so štirje zasedeni moški in dvanajst samskih lepotic, na drugem otoku pa njihove štiri partnerice in dvanajst samskih postavnih moških.

Zanimivost prve sezone je, da so enega od parov izključili iz šova, ko so producenti izvedeli, da imata skupaj otroka.

Sicer pa: le kaj bi lahko šlo narobe, kajne?