Otok skušnjav: Naj vas fant ne ovira pri iskanju moža

Predstavljamo vam novo poslastico, ki si jo lahko ogledate na VOYO, in sicer napet in predvsem zelo seksi resničnostni šov Otok skušnjav, kamor se odpravijo štirje pari, ki so na začetku šova ločeni. Moški živijo v eni vili, ženske v drugi. V čem je trik šova? K moškim se preseli 12 samskih žensk, željnih ljubezni ali avanture, k ženskam pa se preselijo samski moški. Se bodo štirje, ki so prišli preizkusit trdnost svoje zveze, lahko uprli skušnjavi?