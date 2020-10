'Otroci' iz filma Moje pesmi, moje sanje z maskami v vzorcu filmskih kostumov

Igralci, ki so pred 55 leti upodobili simpatične Von Trappove otroke, so na družbenem omrežju opozorili na nujnost nošenja zaščitnih mask med pandemijo koronavirusa. Igralka, ki je v filmu navdušila v vlogi Marte, je maske oblikovala, odločila pa se je za nepozaben vzorec filmskih zaves, v katere je Maria odela sedem nadobudnežev.

Še živeči igralci legendarnega glasbenega filma Moje pesmi, moje sanje iz leta 1965, v katerem sta v glavnih vlogah blestelaJulie Andrews in Christopher Plummer, so javnost na zanimiv način opozorili na pomembnost nošenja zaščitnih mask. Zvezdniki, ki so v filmu upodobili Von Trappove otroke, so si omislili maske v poznanem vzorcu. Ta je namreč skoraj enak tistemu iz filma, številni oboževalci muzikala se namreč spomnijo otroških oblačil, ki jih je Maria sešila iz zaves.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Vloge sedmih simpatičnih otrok so v filmu prevzeli Charmian Carr, ki je zablestela kot Liesl von Trapp, Nicholas Hammondse je pojavil v vlogi Friedricha von Trappa, Heather Menzies kot Louisa von Trapp, Duane Chase kot Kurt von Trapp, Angela Cartwright je bila v filmu Brigitta von Trapp, Debbie Turner Marta von Trapp terKym Karath Gretl von Trapp. Ravno Turnerjeva, igralka in modna oblikovalka, pa se je odločila, da ustvari zaščitne maske, ki so jih navdihnili filmski kostumi. Zelen vzorec spomni na filmski trenutek, ko se varuška in kasnejša žena Barona von Trappa poigra z zavesami in v njih odene otroke.

icon-expand Utrinek iz filma 'Moje pesmi, moje sanje': Otroška oblačila, ki jih je iznajdljiva Maria (Julie Andrews) sešila iz zaves. FOTO: Profimedia