Otroške junakinje Powerpuff dekleta se vračajo na male ekrane

Powerpuff dekleta, ki so s svojimi supermočmi v boju proti zlobnežem v risanki navduševala otroke 90. let, se vračajo na male ekrane. A ne čisto tako, kot smo jih poznali. Nadaljevanje risanke bo spremenilo format, dekleta pa so med tem časom – tako kot njihovi gledalci – odrasla.

Risana serija, v kateri so nastopala tri neustrašna dekleta Powerpuff, bo dobila svoje nadaljevanje. A tokrat malo drugače. Dekleta so odrasla, serija pa ne bo več risana, temveč bo svoje nadaljevanje ugledala kot igrana serija. Njen nov naslov pa je le Powerpuff.

Powerpuff

Trojica sester s supermočmi se vrača. Blossom, Bubbles in Buttercup so sedaj odrasle dvajsetinnekajletnice, ki so razočarane, da so svoja otroška leta prebile v boju proti kriminalu. Serija naj bi doživela premiero februarja naslednje leto, sedemnjast let po zadnji risani epizodi. Roza Blossom bo upodobila igralka Chloe Bennet, ki smo jo lahko spremljali v seriji Agenti SHIELD, modra Bubbles bo postala Dove Cameron, zeleno Bittercup pa bo zaigrala Yana Perrault. Njihovega očeta, profesorja Draka Utoniuma, bo upodobil Donald Faison, zlobneža Moja Joja v seriji ne bo, zamenjal ga bo Joseph 'Jojo' Mondel mlajši, ki ga bo zaigral Nicholas Podany. Sara Bellum bo postala Robyn Lively.

Ustvarjalci serije so že delili opise vseh treh deklet. "Blossom je bila rahlo moteča, vestna in vedno popolna gospodična, ki je diplomirala na več področjih. Njena potlačena otroška travma, da je superjunakinja, ji povzroča tesnobo, pogosto pa se počuti osamljeno. Blossom si želi znova postati vodja, vendar tokrat pod svojimi pogoji," pravi opis roza junakinje. "Bubbles je že kot deklica osvojila srca Američanov. Tudi kot odrasla ženska blesti, vendar se pod njeno bleščečo zunanjostjo skrivata moč in duhovitost. Bolj kot po reševanju sveta se ji toži po slavi, a Bubbles še zna presenetiti," pravijo ustvarjalci za odraslo Bubbles. In Buttercup? "Buttercup je bila upornica in res hudo dekle, v svojih časih. A to se je spremenilo, saj kot odrasla ženska skuša ostati anonimna."

Powerpuff Girls

Risano serijo so ustvarjali med letoma 1998 in 2005 in je bila predvajana šest sezon. Zgodba govori o treh deklicah s super močmi, ki jih je po nesreči v laboratoriju ustvaril profesor, njihov oče. Deklice so se poleg boja s kriminalom ubadale tudi z vsakdanjimi stvarmi otrok, izgubo mlečnih zob, rivalstvom med sestrami in s šolskimi težavami.