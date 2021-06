Owen Wilson napovedal drugi del filma Lovci na družice

Owen Wilson je potrdil govorice, ki že nekaj časa krožijo med oboževalci lahkotnih komedij. Snemanje drugega dela filma Lovci na družice naj bi se pričelo že to poletje. Avgustovsko dogajanje pred filmskimi kamerami bi tako znova združilo Wilsona in Vincea Vaughna , kar je delno potrdil tudi igralec sam: " Nisem prepričan, da je odločitev stoodstotna, definitivno pa se o tej možnosti že dogovarjajo. "

Novice o nadaljevanju priljubljene komedije so znova zaživele v preteklih dneh, ko je publikacija, v kateri so zabeleženi vsi prihajajoči projekti filmske industrije, na seznam dodala tudi filmWedding Crashers 2 (Lovci na družice 2, op. a.). Zabeležen je tudi začetek produkcije, ta naj bi potekala v avgustu v Portoriku, zasedba pa je že dobro znana. V filmu se bosta ob Wilsonu in Vaughnu pojavili tudi Isla Fisher in Rachel McAdams, režiserski stolček pa znova zaseda David Dobkin.