Padla prva klapa celovečerca Tartuferije

Novi film enega izmed utemeljiteljev slovenskega novega vala iz sredine 90. let in filmskega ustvarjalca s posebno avtorsko poetiko bo črna komedija, postavljena v odmaknjen istrski zaselek, kjer tartufi zameglijo um vaščanov. Ko mojster lova na tartufe ujame največji primerek vseh časov, izbruhne mrzlica pohlepa. To je zgodba o obsedenosti in o dveh mladih, ki se imata rada, ter o vseh drugih, ki se nimajo niti malo.

Režiser je ob prvi klapi svojega sedmega celovečernega igranega filma povedal, da zgodbo, čeprav je postavljena v Istro, razume kot alegorijo. "Tartufi so lahko karkoli: moč, denar, vpliv. Skozi prizmo komedije raziskujemo, kaj se zgodi, ko posameznik pride do nečesa izjemnega, in kako se na to odzove skupnost," je povedal.

Scenarista filma sta Irena Šterk in Igor Šterk, v njem pa bodo zaigrali Frano Lasić, Gregor Bakovič, Jana Zupančič, Silva Čušin, Janez Škof, Lara Wolf, Klemen Kovačič, Anita Kravos, Sebastijan Cavazza, Primož Pirnat in Arne Hodalič. Direktor fotografije bo Stefano Paradiso, avtor glasbe Luca Ciut, scenograf Marco Juratovec, kostumografinja Tina Bonča Knific, oblikovalka maske Gabrijela Fleischman in direktor filma Tadej Koren Šmid.

Šterk je svoj prvi celovečerni Ekspres, ekspres posnel leta 1997 in zanj prejel več domačih in mednarodnih nagrad. Njegov zadnji celovečerni film je Šterkijada iz leta 2023.