Padla prva klapa celovečernega filma Zbudi me

Na Jesenicah se je začelo snemanje novega slovenskega celovečernega igranega filma Zbudi me režiserja Marka Šantića. Glavnega junaka Roka bo upodobil Jure Henigman, številčno igralsko zasedbo pa med drugim sestavljajo še Živa Selan, Timon Šturbej, Nataša Barbara Gračner, Tamara Avguštin in Blaž Setnikar.

icon-expand V filmu bo glavnega junaka Roka upodobil Jure Henigman. FOTO: Zala Opara

Glavni junak filma je Rok, ki se zaradi začasne izgube spomina iz idiličnega turističnega kraja vrne v mesto svojega odraščanja. Ne spominja se ne svojega dekleta Rine ne svoje problematične preteklosti. Medtem ko si prizadeva, da bi svojega mlajšega brata Jureta zaščitil pred slabo družbo, se je prisiljen znova soočiti s svojim nekdanjim življenjem. Režiser Mark Šantićje o svojem tretjem celovečernem igranem filmu povedal: "Osrednja tema filma je izguba spomina, ki služi kot metafora za univerzalno pozabo neke travmatične izkušnje širše skupnosti. Glavni junak Rok, ki ga bo v filmu upodobil Jure Henigman, skozi filmsko zgodbo sestavlja mozaik svoje pozabljene preteklosti ter občutek za odgovornost do svojih preteklih dejanj. Veseli me, da smo kljub epidemiji in vsem neljubim zapletom v preteklem letu začeli snemanje." Šantić pri filmu sodeluje z izkušeno mednarodno filmsko ustvarjalno ekipo in znanimi slovenskimi igralci. Scenarij so napisali Marko Šantić, Goran Vojnovićin hrvaška scenaristkaSara Hribar, v glavnih vlogah poleg že omenjenega Jureta Henigmana nastopajo šeŽiva Selan, Timon Šturbej, Nataša Barbara Gračner, Jurij Drevenšek, Tamara Avguštin, Andrej Murenc, Blaž Setnikar, Benjamin Krnetić, Nebojša Pop Tasić, Jure Ivanušič, Alenka Kraigher, Vito Weis, Vid Klemenc, Andrijana Boškoska Batič, Vid Klemenc.

icon-expand V filmu nastopa tudi Živa Selan. FOTO: Zala Opara

Direktor fotografije je hrvaški filmski snemalec Ivan Zadro, ki je med drugim posnel celovečerno uspešnico Poslednji Srb na Hrvaškem,scenograf Marco Juratovec (tudi scenograf filmov Ne bom več luzerka in Jaz sem Frenk), kostumografinjaTina Bonča, oblikovalka maskeLija Ivaničin pomočnica režijeIrena Gatej. Glasbo za film bo prispeval francosko-avstrijski skladatelj Jan Visocky, ki je sodeloval tudi že pri filmu Zgodbe iz kostanjevih gozdov, montažer filma je hrvaški ustvarjalecVladimir Gojun, dvakratni dobitnik nagrad vesna za montažo filmov Houston, imamo problem in Rudar, direktor filma pa jeLuka Rus. Film, katerega producenta sta Danijel Hočevarin Zala Oparaiz slovenske produkcijske hiše Vertigo, nastaja v mednarodni koprodukciji. Koproducenti filma so še Jaka produkcija iz Hrvaške, Living Pictures iz Srbije in Hippocampe Production iz Francije.

icon-expand Padla je že prva klapa filma Zbudi me. FOTO: Zala Opara

Zbudi me, ki bo posnet v predvidoma v 32 snemalnih dneh na Jesenicah, Bledu, v Kamniku in Ljubljani, nastaja s finančno podporo Slovenskega filmskega centra, Hrvaškega avdiovizualnega centra, Filmskega centra Srbije in francoske kolektivne organizacije SACEM, ob sodelovanju Filmskega studia Viba film. Film je v letu 2020 prejel tudi sredstva podprograma MEDIA, ki je del programa Ustvarjalna Evropa pri Evropski komisiji, prav tako pa je lani prejel tudi sredstva sklada Sveta Evrope za koprodukcijo, distribucijo, promocijo in prikazovanje evropskih kinematografskih del – Eurimages.

icon-expand Kljub epidemiji so lahko začeli snemati. FOTO: Zala Opara

Režiser Marko Šantić je rojen v Splitu. Leta 2008 je diplomiral iz filmske in televizijske režije na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani. Dva njegova študijska kratka igrana filma sta bila še posebej uspešna: Srečno pot Nedim (2005) in Luknja (2006). Srečno pot Nedim je bil nominiran za nagrado Evropske filmske akademije in je prejel Srce Sarajeva – nagrado za najboljši kratki film na Sarajevskem filmskem festivalu in glavno študentsko nagrado na Tribeca film festivalu. Film Luknja pa je v Sarajevu prejel posebno priznanje žirije ter zmagal kot najboljši film v Bologni, na festivalu evropskih filmskih šol. Film Zapelji me (2013) je Šantićev celovečerni prvenec in je bil premierno prikazan na 16. Festivalu slovenskega filma v Portorožu, kjer je prejel nagrado vesna za najboljšo režijo. Leta 2018 pa je nastal njegov drugi celovečerni filmSkupaj.

icon-expand