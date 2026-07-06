Padla prva klapa celovečernega filmskega muzikala Azra

Petinštiridesetletna Azra je uspešna fotografinja, mama desetletne Jelene, ki jo vedno bolj muči propadajoči zakon z Nikom. Ko ji umre teta Pavla, se v Azrin vsakdan vrne njena mama Katarina, pa tudi vsi travmatični spomini iz mladosti, zaradi katerih je Azra danes takšna, kot je.

"V Azrini glavi je meja med sedanjostjo in preteklostjo vedno bolj zabrisana, tudi zato, ker se Azra s svojimi težavami spopada na svojevrsten način – z glasbo in plesom. Film Azra je muzikalični sprehod skozi Azrino, pa tudi našo skupno (glasbeno) preteklost in polpreteklo zgodovino. Je zgodba o spominu, družinskih skrivnostih, pa tudi o pogumu, ki je potreben za osvoboditev in nov začetek," so vsebino filma opisali pri Slovenskem filmskem centru (SFC).

V naslovni vlogi Azre bo nastopila Polona Juh. Ob njej še Suzana Krevh v vlogi mlajše Azre in Jerca Koprivšek kot Azra kot otrok, Viktorija Jakin v vlogi hčerke Jelene, Jure Henigman bo upodobil Nika, Nina Valič kot Katarina, Mia Skrbinac v vlogi Zarje ter Klara Kuk in Roza Andolšek v vlogi mlajše Zarje. Nastopili bodo tudi Primož Bezjak kot Uroš, Vesna Pernarčič kot Pavla in Uroš Fürst kot Janez.

Snemanje filma bo potekalo v dveh sklopih. Poletni del bo ustvarjalna ekipa posnela v Ljubljani in Vipavi, sledi še snemanje v novembru in decembru. Skupno je predvidenih 30 snemalnih dni.

Zinajićeva je scenarij soustvarila z Dejo Crnović in Izo Strehar. Producenta Lija Pogačnik in Vlado Bulajić iz produkcijske hiše December sta ob tem spomnila, da gre za drugo sodelovanje z režiserko, katere celovečerni film Prasica, slabšalni izraz za žensko je dosegel uspeh tako pri občinstvu kot strokovni javnosti. Na 24. Festivalu slovenskega filma v Portorožu je prejel sedem vesen, tudi za najboljši celovečerni film.

"Že pri filmu Prasica, slabšalni izraz za žensko je izvrsten scenarij nadgradila režiserkina izjemna senzibilnost, predvsem pri delu z mladimi igralci, kar je filmu dalo posebno avtentičnost in čustveno prepričljivost. Enako ustvarjalno predanost, natančnost in občutljivost za družbene teme, ki pogosto ostajajo na robu javnega diskurza, prepoznavamo tudi v projektu Azra, ki s svojo močno zgodbo in izrazito avtorsko vizijo odpira prostor za dialog in predstavlja pomemben prispevek k sodobni slovenski kinematografiji," so navedli besede producentov.

Direktor fotografije je Miloš Srdić, montažer Anže Verdel, scenografki Neža Zinajić in Adriana Furlan, kostumografinja Urška Recer, oblikovalka maske Lija Ivančič, aranžer in skladatelj skladb Laren Polič Zdravič, koreografijo pa soustvarjata Lada Petrovski Ternovšek in Žigan Krajnčan. Izvršna producentka filma pa je Nena Janković.

Režiserka Zinajić (1973) je po končani gimnaziji vpisala študij francoščine in filozofije na Filozofski fakulteti, nato diplomirala iz študija gledališke režije na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani. Deluje kot gledališka režiserka, filmska režiserka, igralka, učiteljica igre in sodeluje pri izboru igralcev v mnogih slovenskih filmih in serijah. Za svoje delo je prejela številne domače in mednarodne nagrade. Azra je njen drugi celovečerni igrani film.