Padla prva klapa Dvornikovega filma Blok 5

Zgodba filma, namenjenega otrokom od devet do 12 let, bo spremljala protagonistko Almo v podobi Kaje Zabret , ki se z očetom Filipom, ki ga bo odigral Marko Mandić , preseli v novo sosesko. Alma žaluje za mamo, ki je umrla na okoljevarstveni akciji v Amazoniji, v novem okolju pa se mora soočiti še z medvrstniškim nasiljem, saj postane žrtev sošolke Lune, ki se druži s skupino skejterjev. Ko ugotovi, da bodo park v njihovi novi soseski spremenili v parkirišče, vodja projekta pa je njen oče, se pridruži Luni in njeni ekipi v borbi za igrišče.

Prva klapa filma je padla v soboto, Klemen Dvornik pa je ob tem povedal, da si želi napraviti sodoben, komunikativen film, ki bo privlačen za otroke."Ker današnje generacije odraščajo na vizualnih stilih YouTuba in TikToka, želim otroke nagovoriti na podoben narativen način. V filmu ima pomembno vlogo tudi glasba, zato glasbeno podobo oblikujemo v sodelovanju s progresivnimi slovenskimi artisti: Vazzom, Sahareyo in Dachotom, ki v filmu tudi nastopajo. Poleg razburljive filmske izkušnje pa želim poslati otrokom tudi sporočilo, da nikoli ne smemo obupati in da, kadar delujemo skupaj, lahko prispevamo k spremembi in gradimo boljšo prihodnost," je povedal režiser.

V glavnih vlogah bo nastopilo pet igralcev, ki so se z igro pred kamero srečali prvič. Na avdiciji, ki jo je vodil direktor kastinga in dolgoletni sodelavec Emirja Kusturice Slobodan Dedeić, so bili poleg Kaje Zabret izbrani še Kaja Šuštarič, Youri Friderich, Niko Lemark in David Trontelj.

V večjih vlogah bodo ob Mandiću nastopili še Gregor Zorc, hrvaška igralca Ivana Roščić in Enis Bešlagić ter srbski igralec Tihomir Stanić. Direktor fotografije je David Hofmann.