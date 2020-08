Padla prva klapa filma Dedek gre na jug z močno igralsko zasedbo

Gotovo se večina izmed vas spominja filma Babica gre na jug (1991), kjer je režiser svojo protagonistko, ki jo je upodobila Majolika Šuklje , poslal na morje. Film Dedek gre na jug je zgodba o življenju, pričakovanjih in iskanju smisla. Je zgodba o prijateljstvu. Vlado ugrabi svojega najboljšega prijatelja Borisa iz bolnišnice, saj se ne želi sprijazniti z dejstvom, da Boris umira. Boris in Vlado, oba glasbenika, se poznata že vrsto let, saj sta skupaj igrala v jazz orkestru. Vlado se odloči odpeljati Borisa v Srbijo, da bi ponovno srečal svojo dolgoletno, nikoli izsanjano ljubezen Nedo, s katero je zaradi nesrečnih spletov okoliščin pred leti prekinil stike. Sprva gre vse po planu, potem pa jima pot prekriža Rominja Esma in življenje gre od tu naprej po svoji poti.

V glavnih vlogah nastopajo Boris Cavazza, Vlado Novak, Zala Djuric in Goran Navojec . Direktor fotografije je Miloš Srdić , avtor glasbe Imer Brizani , kasting Slobodan Dedeić , scenografka Petra Kriletić , kostumografinja Zarja Predin , oblikovalka maske Tina Lasić in oblikovalec zvoka Julij Zornik .

Ob pričetku snemanja je režiser povedal: " To je film o iskanju izgubljenih smislov, svoje vloge v razčlovečenem svetu ter ponovno ovrednotenje svoje lastne vrednosti in pomembnosti."

Film je slovensko-hrvaško-severno makedonska koprodukcija. Glavni producent jeBranislav Srdićiz produkcijske hiše A Atalanta, ki je filmu na pot dejal: "Naš največji izziv je narediti emotivno močan film, ki bo našel svojo pot do gledalcev. Menimo, da je sporočilo filma, da ne smemo nikoli izgubiti upanja, v trenutnih časih še kako pomembno. Ljubezen in strast do filma vedno zmagata, to sta koncepta, ki sta nad politiko in mejami."Koproducenta sta Vac Anastasovski in Angela Nestoroska iz severno-makedonskega Sektor filma terIgor Nola iz hrvaške MP Produkcije.