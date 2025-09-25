Padla prva klapa novega filma Janeza Burgerja En mesec

Vse tri osrednje like stanovanjska stiska prisili v skupno življenje, kjer v napetem, a obenem toplem sobivanju raziskujejo, kaj v času prekarnih razmer in družbenih stisk sploh pomeni družina, so film opisali pri Slovenskem filmskem centru (SFC).

Scenarij za film sta napisala režiser in Ognjen Sviličić. "V svetu, kjer geostrateški odnosi in družbene napetosti že mejijo na brezizhodnost, se bom s tem filmom na lahkotnejši način posvetil vprašanju, ali je človeško sobivanje sploh še mogoče in koliko truda je za to potrebno," so pri SFC povzeli Burgerjeve besede.

V filmu med drugim igrajo Nataša Barbara Gračner, Maks Dakskobler, Suzana Krevh, Vladimir Vlaškalić, Vesna Slapar, Jurij Zrnec, Timon Šturbej, Klemen Janežič in Jara Sofija Ostan.

Pri filmu sodelujejo direktorica filma Esma Hajdarpašić, direktor fotografije Mitja Ličen, scenograf Vasja Kokelj, kostumografka Barbara Drmota, oblikovalka maske Eva Uršič in montažer Miloš Kalusek. Producenta filma sta Nina Robnik in Miha Černec iz produkcijske hiše Staragara.

Režiser Janez Burger (1965) je študiral na ljubljanski Ekonomski fakulteti in na FAMU v Pragi, kjer je leta 1996 diplomiral iz filmske in televizijske režije. Za svoje filme je osvojil številne nagrade na domačih in mednarodnih filmskih festivalih. Njegov zadnji celovečerni igrani film Opazovanje je imel mednarodno premiero novembra 2023 na mednarodnem filmskem festivalu v Talinu.