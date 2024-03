Paliativni bolnik pred smrtjo želel videti Dune 2, režiser željo izpolnil

Režiser Denis Villeneuve je umirajočemu moškemu izpolnil poslednjo željo. Moški, star okoli 50 let, je bil preveč šibek, da bi za zaseben ogled filma potoval v Los Angeles, zato si je film v družbi prijatelja ogledal v bolniški postelji. Vsi vpleteni so morali pred tem podpisati pogodbo o varovanju informacij, da bi se izognili uhajanju pa je bila uporaba telefonov prepovedana.

"Bili smo v bitki s časom," je razkril Josée Gagnon, direktor dobrodelne organizacije, ki je poskrbel za uresničitev bolnikove želje. Sedaj, ko je film ugledal luč sveta, je Gagnon o dogodku lahko javno spregovoril. V Facebook objavi je tako razkril, kako je do uresničitve želje prišlo. Dirka s časom se je začela januarja, ko je dobrodelna organizacija na Facebooku pozvala vse, ki bi lahko dosegli režiserja in pomagali pri realizaciji bolnikove želje.

Gagnon je razkril, da sta bila režiser in njegova soproga ter izvršna producentka filma Tanya Lapointe "zelo ganjena nad zadnjo željo tega človeka". Villeneuve in njegova žena sta moškega sprva želela odpeljati z letalom v Montreal ali Los Angeles, da bi si lahko ogledal film, toda to je bilo nemogoče, ker je bil bolnik prešibek. "Čas je mineval. Umirajoči človek je umiral."

16. januarja je zato asistent režiserja z njegovim prenosnim računalnikom odletel v Quebec in ga odnesel v center za paliativno oskrbo. Moški ni govoril angleško in je moral gledati film s francoskimi podnapisi. "Bil je tako šibek, da smo mislili, da bi lahko umrl med gledanjem filma." Moški si zaradi bolečin filma ni ogledal v celoti in le nekaj dni kasneje umrl in "s seboj odnesel skrivnost filma".