Pamela Anderson: Kdo sploh sta ta dva igralca? To je poceni priredba!

Vir blizu Pamele Anderson je za tuje medije povedal, da plavolaska nikakor ne bo spremljala serije Pam and Tommy, ki bo prikazala njen zakon s Tommyjem Leejem. Glavni vlogi sta prevzela Lily James in Sebastian Stan.

Starleta, ki je najbolj znana po svoji vlogi v seriji Obalna straža, Pamela Anderson, ni zadovoljna z vlogama v novi seriji Pam and Tommy. Serija, ki se trenutno še snema, bo prikazala njen zakon z glasbenikomTommyjem Leejem v času, ko so jima ukradli domači posnetek, ki je kasneje prišel tudi v javnost. Kontroverzni par je bil poročen tri leta, in sicer med letoma 1995 in 1998.

icon-expand Originalna fotografija Pamele in Tommyja (levo) in fotografija s snemanja serije (desno). FOTO: Youtube

Pamela je povedala, da se ji izbor igralcev ne zdi dober in da je vse skupaj videti kot neslana šala. Dodala je celo, da za Lily in Sebastiana še nikoli ni slišala. "Za glavna igralca ni nikoli slišala. Tako ona kot njena družina menijo, da je serija videti kot poceni priredba njenega življenja," je povedal vir blizu igralki in Playboyevi zajčici.

Lily James, ki bo upodobila Pamelo, je igrala v filmih, kot so Pepelka, Baby DriverinMamma mia.Sebastian Stan, ki bo upodobil Tommyja, pa je najbolj znan po vlogi v filmu Maščevalci, igral pa je tudi v serijiBilo je nekoč.

icon-expand Pamela Anderson (levo) in Lily James v vlogi Pamele (desno). FOTO: Youtube

Pred dnevi so producenti serije objavili najnovejše fotografije Lily in Sebastiana v svojih novih vlogah in oboževalci so ponoreli, saj niso mogli verjeti svojim očem. Podobnost je namreč zelo velika in na trenutke se zdi, da sta na fotografijah prav Pamela in Tommy. "Lily James je popolna za vlogo Pamele Anderson,"je le eden mnogih komentarjev na Twitterju, a Pamela se s komentatorji očitno ne strinja in, kot je povedal vir, je serija ne zanima: "Pamela nima namena gledati serije, nikakor. Nikoli."