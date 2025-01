Pamela Anderson o zgrešeni oskarjevi nominaciji: Nisem si je predstavljala.

Pamela Anderson, ki je za svojo igro v filmu The Last Showgirl prejela tako nominacijo za zlati globus kot nagrado SAG, je pri oskarjevih nominacijah izvisela. "Nisem prejela nominacije za oskarja, ampak si je sploh nisem predstavljala," je iskreno priznala zvezdnica in dodala, da je prava zmaga to, da počneš nekaj, kar imaš zares rad.