Pamela Anderson zlate globuse zapustila zaradi Setha Rogena

Ameriška igralka Pamela Anderson je v radijskem intervjuju za TMZ Andyju Cohenu povedala, zakaj se je na podelitvi zlatih globusov v začetku meseca izogibala igralca in producenta Setha Rogena. Razlog sega štiri leta nazaj, ko je Seth produciral televizijsko serijo Pam & Tommy, ki naj bi dokumentirala Pamelino burno romanco s takratnim partnerjem Tommyjem Leejem v devetdesetih letih.
Serija se je osredotočala na dramo zaradi intimnih posnetkov med Andersonovo in njenim bivšim možem Tommyjem Leejem, kar je bila za igralko boleča izkušnja.
58-letna igralka se je podelitve zlatih globusov v Los Angelesu udeležila kot gostja, a je dogodek zapustila kmalu po tem, ko je predstavila nagrado za najboljšo igralko v filmski komediji ali muzikalu. Med intervjujem je Andyju priznala, da je bil razlog za njen zgodnji odhod prav dejstvo, da so jo posedli v bližino Setha Rogena. Ta je na podelitvi osvojil dve nagradi, vključno z nagrado za najboljšega v humoristični seriji in nagrado za najboljšo humoristično serijo.
"Bil je med občinstvom in sedela sva zelo blizu. Mislila sem, da tam nisem nevidna in počutila sem se malo čudno. Kako lahko nekdo iz tvojih težkih trenutkov naredi televizijsko serijo, se sprašujem še danes. To se mi res gnusi," je odkrito povedala Pamela, ki ni skrivala bolečine in razočaranja. Potrdila je, da je zlate globuse zapustila takoj, ko je pevka Miley Cyrus razglasila zmagovalko v eni od kategorij. "Takoj sem šla spat. Počutila sem se neprijetno."
"Ko si javna oseba, pravijo, da nimaš pravice do zasebnosti. A tvoje najtemnejše skrivnosti ali tragedije ne bi smele biti poštena igra za televizijsko serijo," je poudarila zvezdnica, ki si tudi štiri leta po debiju serije PamTommy še vedno želi opravičila. "Na koncu me bo morda kontaktiral in poslal opravičilo. Javne osebnosti ne bi smele izgubiti pravice do zasebnosti, še posebej v najtežjih trenutkih svojega življenja. A se ne pritožujem, dogajajo se veliko hujše stvari," je zaključila Anderson.
Zloglasna serija Pam & Tommy
Serija Pam & Tommy je bila javnosti predstavljena kot vpogled v življenjsko obdobje Pamele Anderson v 90. letih, ko je intimni posnetek s Tommyjem Leejem preplavil svet. Čeprav je bila serija po mnenju številnih gledalcev pripovedovana objektivno in je poskušala prikazati kompleksnost dogodkov, pa je Andersonova izpostavila, da za njeno soglasje niso nikoli prosili oziroma je niso obvestili o nastajanju zgodbe o njej. Po njenih besedah je bilo to neobčutljivo in žaljivo, saj gre za nekaj najbolj intimnih in travmatičnih dogodkov v njenem življenju.
Rogen in drugi ustvarjalci serije sicer niso javno komentirali njenih zadnjih izjav, a sam dogodek znova odpira debato o tem, kje je meja med umetniško svobodo in spoštovanjem osebnih travm, ki jih doživljajo resnični ljudje, kljub temu da gre za javne osebnosti.
Pamela Anderson je kanadsko-ameriška igralka, model in aktivistka za pravice živali. Najbolj je znana po svoji vlogi v televizijski seriji Obalna straža (Baywatch) v devetdesetih letih, kjer je upodobila reševalko C. J. Parker. Poleg igralske kariere je Andersonova tudi aktivna v dobrodelnosti, še posebej pri organizaciji PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), kjer se zavzema za pravice živali in promovira veganstvo.
Seth Rogen je kanadski igralec, komik, scenarist in producent. Svojo kariero je začel kot stand-up komik, kasneje pa se je uveljavil v Hollywoodu z vlogami v priljubljenih komedijah, kot so "Srednješolski mjuzikl" (Superbad), "V جهنم" (Pineapple Express) in "Soseda iz pekla" (Neighbors). Rogen je znan po svojem specifičnem smislu za humor, ki pogosto vključuje elemente vsakdanjega življenja, absurdnosti in občasno tudi satirične komentarje na družbene teme. Poleg igranja se je uveljavil tudi kot producent in scenarist, sodeloval pa je pri ustvarjanju serij in filmov, ki so postali komercialno uspešni.
Zlati globusi (Golden Globe Awards) so ugledne ameriške nagrade, ki jih vsako leto podeljuje Hollywood Foreign Press Association (HFPA) za dosežke v filmski in televizijski industriji. Nagrade so znane po tem, da pokrivajo tako dramske kot komične zvrsti, in pogosto veljajo za napovednik podelitve oskarjev, saj se njihovi dobitniki pogosto ujemajo z dobitniki najpomembnejših oskarjevskih kategorij. Podelitev Zlatih globusov je eden najpomembnejših dogodkov v sezoni podeljevanja filmskih nagrad, ki privablja številne zvezdnike in medijsko pozornost.
Tommy Lee je ameriški glasbenik, najbolj znan kot soustanovitelj in bobnar hard rock skupine Mötley Crüe. Skupina je v 80. letih dosegla velik mednarodni uspeh s svojimi energičnimi nastopi in prepoznavnim videzom, ki je postal sinonim za glam metal sceno. Poleg glasbene kariere je Tommy Lee znan tudi po svojem burnem zasebnem življenju, vključno z javno znano romanco in zakonom s Pamelom Anderson, ki je vključevala tudi objavo njunega intimnega videoposnetka, kar je v devetdesetih letih povzročilo veliko medijskega pompa.
