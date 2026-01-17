Pamela Anderson zlate globuse zapustila zaradi Setha Rogena

Ameriška igralka Pamela Anderson je v radijskem intervjuju za TMZ Andyju Cohenu povedala, zakaj se je na podelitvi zlatih globusov v začetku meseca izogibala igralca in producenta Setha Rogena. Razlog sega štiri leta nazaj, ko je Seth produciral televizijsko serijo Pam & Tommy, ki naj bi dokumentirala Pamelino burno romanco s takratnim partnerjem Tommyjem Leejem v devetdesetih letih. Serija se je osredotočala na dramo zaradi intimnih posnetkov med Andersonovo in njenim bivšim možem Tommyjem Leejem, kar je bila za igralko boleča izkušnja.

Pamela Anderson FOTO: AP

58-letna igralka se je podelitve zlatih globusov v Los Angelesu udeležila kot gostja, a je dogodek zapustila kmalu po tem, ko je predstavila nagrado za najboljšo igralko v filmski komediji ali muzikalu. Med intervjujem je Andyju priznala, da je bil razlog za njen zgodnji odhod prav dejstvo, da so jo posedli v bližino Setha Rogena. Ta je na podelitvi osvojil dve nagradi, vključno z nagrado za najboljšega v humoristični seriji in nagrado za najboljšo humoristično serijo. "Bil je med občinstvom in sedela sva zelo blizu. Mislila sem, da tam nisem nevidna in počutila sem se malo čudno. Kako lahko nekdo iz tvojih težkih trenutkov naredi televizijsko serijo, se sprašujem še danes. To se mi res gnusi," je odkrito povedala Pamela, ki ni skrivala bolečine in razočaranja. Potrdila je, da je zlate globuse zapustila takoj, ko je pevka Miley Cyrus razglasila zmagovalko v eni od kategorij. "Takoj sem šla spat. Počutila sem se neprijetno."

Seth Rogen in Chase Sui Wonders FOTO: Profimedia

"Ko si javna oseba, pravijo, da nimaš pravice do zasebnosti. A tvoje najtemnejše skrivnosti ali tragedije ne bi smele biti poštena igra za televizijsko serijo," je poudarila zvezdnica, ki si tudi štiri leta po debiju serije PamTommy še vedno želi opravičila. "Na koncu me bo morda kontaktiral in poslal opravičilo. Javne osebnosti ne bi smele izgubiti pravice do zasebnosti, še posebej v najtežjih trenutkih svojega življenja. A se ne pritožujem, dogajajo se veliko hujše stvari," je zaključila Anderson.

Zloglasna serija Pam & Tommy

Serija Pam & Tommy je bila javnosti predstavljena kot vpogled v življenjsko obdobje Pamele Anderson v 90. letih, ko je intimni posnetek s Tommyjem Leejem preplavil svet. Čeprav je bila serija po mnenju številnih gledalcev pripovedovana objektivno in je poskušala prikazati kompleksnost dogodkov, pa je Andersonova izpostavila, da za njeno soglasje niso nikoli prosili oziroma je niso obvestili o nastajanju zgodbe o njej. Po njenih besedah je bilo to neobčutljivo in žaljivo, saj gre za nekaj najbolj intimnih in travmatičnih dogodkov v njenem življenju.

Rogen in drugi ustvarjalci serije sicer niso javno komentirali njenih zadnjih izjav, a sam dogodek znova odpira debato o tem, kje je meja med umetniško svobodo in spoštovanjem osebnih travm, ki jih doživljajo resnični ljudje, kljub temu da gre za javne osebnosti.