Panika v pariškem kinu: med Jokerjem moški zakričal 'Alah Akbar'

Projekcija filma Joker v enem od pariških kinematografov se je sprevrgla v katastrofo. Po tem, ko je neznani moški, obiskovalec kina, med filmom zakričal 'Alah Akbar' (Bog je velik, op. a.), je v dvorani nastal kaos. Obiskovalci so začeli bežati iz dvorane, nekateri celo preskakovati sedeže in se prerivati mimo ostalih obiskovalcev, da bi čim prej prišli do izhodnih vrat.

"Ljudje so bili panični, tekli so proti izhodu," je povedal vir in dodal: "Nekateri so celo jokali. Neka mama je po kinodvorani iskala hčerko."

Direktor kina Grand Rex je za Hollywood Reporter povedal, da je osumljenec zadevo načrtoval s prijateljem, da bi v času panike lahko okradla pobegle, ki so za seboj pustili svoje torbice in ostalo lastnino. "Bila sta dva tatova, ki sta želela priti do telefonov in torb obiskovalcev," je povedal in dodal: "Enako taktiko naj bi že ubrala pred časom, takrat sta to naredila na vlaku."