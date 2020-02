Parazit: nenavadna družinska tragikomedija, ki žanje nagrade

Film Parazit si je po canski zlati palmi ter zlatem globusu prislužil še zlati kipec. Je prvi tujejezični film, ki je prejel nagrado akademije v kategoriji najboljše filmske stvaritve. Družinska tragikomedija je tako edino pravo presenečenje 92. podelitve nagrad oskar.

Južnokorejski film, netipična kombinacija komedije, drame, trilerja, kriminalke in še kakšnega žanra, je noč sklenila s kar štirimi prejetimi nagradami. Poleg najpomembnejše, nagrade za najboljši film, je Parazit prejel tudi nagrado za najboljši izvirni scenarij, režijo ter tujejezični film. Dosežek filma je vreden omembe tudi zato, ker je v celotni oskarjevski zgodovini za nagrado najboljšega filma bilo nominiranih zgolj 11 tujejezičnih filmov.

Ekipa filma Parazit z nagradami FOTO: Profimedia

Nepredvidljiv celovečerec z družinsko tematiko ter dinamičnim bojem med imeti in hoteti je vsebinsko bogata in vizualno močna pripoved, ki človeka ne pusti ravnodušnega. Govori o družinah Ki Taek in Park ter njunih kontrastnih položajih na družbeni lestvici. Njune poti se v južnokorejskem svetu kapitalizma ne bi nikoli križale, pa vendar ju poveže protagonist zgodbe, Ki Voo.

Film je po zlati palmi in zlatem globusu prejel tudi oskarja. FOTO: P.Z.

Član družine Ki Taek se v filmu spoprijatelji s študentom prestižne univerze in tako izve za dobro plačano delo pri bogati družini. Ki Voo, pripadnik družbenega dna, po začetnem razgovoru dobi službo in postane učitelj hčere v premožni družini Park. Prvo srečanje med družinama postopoma pripelje do dogodkov, ki jih ni nihče pričakoval. Tukaj je verjetno na mestu opozorilo pred ogledom, ki velja za filme podobnih žanrov – manj o filmu veš, bolje je.

Režiser filma Bong Joon Ho FOTO: Profimedia

Režiser filma Bong Joon Ho ozadje zgodbe razloži z besedami: ''Poti pripadnikov različnih razredov v Južni Koreji se križajo le v primeru zaposlitve – ko nekdo dobi delo kot inštruktor ali kot pomoč v gospodinjstvu. In samo včasih si razreda prideta dovolj blizu, da lahko drug drugega zaslišita dihati. V dandanašnji kapitalistični družbi imamo položaje in kaste, ki so očem nevidni. Film pa opisuje, kaj se zgodi, ko v naši vse bolj polarizirani družbi dva razreda trčita drug ob drugega.'' Bong film hudomušno označi za komedijo brez klovnov, tragedijo brez antagonistov. Oboje pa vodi v nasilni zaplet in posledično strmoglavi padec, kar se sliši kot odlično povabilo k ogledu te nenavadne in divje tragikomedije.

Zgodovinski trenutek za južnokorejsko filmsko produkcijo FOTO: Profimedia