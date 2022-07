Pari bodo sprejeli svoje končne odločitve

Štirje pari se bodo po zadnjem pogovoru s strokovnjakoma odločili, ali naj ostanejo skupaj ali ne. Pred tem se bodo ločili, svojo končno odločitev pa bosta že nocoj sprejela dva para.

Potem ko sta od eksperimenta Poroka na prvi pogled odstopila Lidija in Alen, svojo pot nadaljujejo le štirje pari. A ta je že blizu cilja, kajti v prihodnjih dveh oddajah bodo morali vsi pari sprejeti svoje končne odločitve. Pred tem se bodo ločili in dodatne nasvete poiskali pri prijateljih in sorodnikih.

Dva para bosta že nocoj sprejela končno odločitev.

V nocojšnji oddaji bomo izvedeli, kakšna je končna odločitev Valentine in Marinka ter Nadie in Luke. Luka bo premišljeval: "Mislim, da še nisva končala zgodbe, kakor bi se reklo, ampak ..." Nadia: "Nič mu ne zamerim." Le kaj to pomeni?

Marinka bodo prevzela čustva.