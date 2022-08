Pari na zagovoru, novi udarci za Iva

Pari iz Ljubezni na vasi se bodo znova srečali na zabavi. Razkrili bodo, v kakšnih odnosih so ostali po romantičnih potovanjih. Milan in Ruža sta denimo povedala, da se med njima ni rodila ljubezen, prav tako Branko in Ljubica. Tudi Ines ni mogla izpolniti Krunoslavih želja, sta se pa strastem predajala Damir in Josephina.