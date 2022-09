Patrick Dempsey o novi barvi las: Res je, blondinci se bolj zabavajo

Ameriški igralec, ki je zaradi vloge v filmu o Enzu Ferrariju spremenil barvo las, je popolnoma sprejel svoj novi videz. 56-letnik se je kot blondinec pojavil na rdeči preprogi dogodka v Kaliforniji in potrdil rek, da se svetlolasci bolj zabavajo.

Patrick Dempsey se je pred kratkim znašel na javnem dogodku v kalifornijskem Anaheimu in presenetil vse prisotne. Temnolasec, znan po vlogi v seriji Talenti v belem, je navdušil s svetlimi lasmi. Na rdeči preprogi dogodka je zablestel potem, ko so ga skupaj z Ellen Pompeo, Tracee Ellis Ross, Anthony Anderson in pokojnim Chadwickom Bosemanom razglasili za eno od Disneyjevih legend.

Za ameriški Variety je ob tem pojasnil, da bo svetlolasec še nekaj mesecev. Trenutno je namreč sredi projekta, filma o legendarnem Enzu Ferrariju. Sam je prevzel vlogo italijanskega dirkača Piera Taruffija.

"Obožujem to. Čudovito je. Zabavno je delati nekaj popolnoma drugačnega. Na mojo nesrečo ali pa srečo sem znan po svojih laseh. Zato je to presenetilo mnogo ljudi, ne vejo, kako to sprejeti. Ali to spremembo ljubijo ali pa jo sovražijo," je pojasnil odzive na spremembo videza. Sam v transformaciji uživa: "Všeč mi je. Pobarvajte si lase, zabavajte se. Blondinci se res bolj zabavajo. Moram vam povedati, to je res." Verjetno je s tem povezano tudi dejstvo, da v življenju trenutno uživa v vsakem trenutku: "Sem v Italiji in vozim hitre dirkalne avtomobile, zato se ne morem ravno pritoževati."

icon-expand Patrick Dempsey je znan po svojih temnih, gostih laseh. FOTO: AP

Igralec Adam Driver bo v filmu stopil v čevlje velikega Enza Ferrarija. Biografsko delo scenarista in režiserja Michaela Manna se ukvarja z življenjem italijanskega dirkača in poslovneža med pripravami na avtomobilistično dirko Mille Miglia po Italiji. V filmu se pojavijo tudi Penélope Cruz, Shailene Woodley, Sarah Gadon, Jack O'Connell in Gabriel Leone.