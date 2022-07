Paul Haggis izpuščen iz hišnega pripora

Kanadski režiser in scenarist Paul Haggis je bil v ponedeljek izpuščen iz pripora, v katerem je bil od 19. junija, ko so ga prijeli zaradi suma spolnega nasilja nad mlajšo žensko in povzročitve hujših telesnih poškodb. Prijavila ga je Britanka z obtožbo, da jo je v času filmskega festivala v mestu Ostuni, katerega gost je bil, silil v spolne odnose.

Paul Haggis je bil tako izpuščen po 16 dneh hišnega pripora zaradi obtožb, da je sredi junija v hotelu v Ostuniju tri dni zadrževal 28-letno Britanko in jo silili v spolne odnose. icon-expand Paul Haggis z nekdanjo ženo Deborah Rennard. FOTO: Profimedia Na sodišču so razsodili, da navedba Haggisove domnevne žrtve ni potrdila le odsotnosti nasilnega ravnanja obtoženca, temveč je razkrila zapleteno afero, ki zanika prvotno obtožbo, da se Haggis ni mogel "upreti svojim spolnim nagonom". Tudi Haggis je ves čas zanikal, da bi ženski prizadejal trpljenje. icon-expand Haggis je po 16 dneh lahko zapustil hišni pripor v Italiji. FOTO: Profimedia Italijanske oblasti še vedno preiskujejo obtožbo. Po navedbah preiskovalcev naj bi namreč 69-letni režiser mlado tujko dva dni zadrževal v hotelu, zatem pa naj bi jo kljub njenemu slabemu fizičnemu in psihičnemu stanju pustil na letališču v Brindisiju. Tam so ji na pomoč priskočili zaposleni, nato pa policisti, ki so jo po nudeni prvi pomoči odpeljali v bolnišnico. Žrtev je prijavila režiserja, s katerim se po navedbah tožilstva poznata že nekaj časa. PREBERI ŠE Zaradi suma spolnega nasilja prijeli oskarjevca Paula Haggisa Haggis je dvakratni dobitnik oskarja. Zlati kipec je odnesel leta 2006 za film Usodna nesreča s Sandro Bullock in Mattom Dillonom v glavnih vlogah, ki je bil ovenčan z nagrado za najboljši film, scenarij in montažo. Leto prej pa je oskarja za najboljši film dobil film Punčka za milijon dolarjev s Hillary Swank in Clintom Eastwoodom, za katerega je napisal tudi scenarij.