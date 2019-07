Paul McCartney se je lotil božične klasike Čudovito življenje

Italijansko-ameriški režiser Frank Capra je leta 1946 ustvaril eno največjih božičnih klasik Čudovito življenje (It's a Wonderful Life). Film, v katerem spremljamo srčnega, a zlomljenega Georgea Baileyja ter angela varuha, ki mu pokaže, kakšno bi bilo življenje njegovih prijateljev in družine, če glavni junak ne bi bil rojen. Idejo za film je slavni režiser našel v kratki zgodbi Philipa Van Doren Sterna z naslovom The Greatest Gift.

Film je brezčasna klasika, režiser je namreč ustvaril čudovito zgodbo, kjer si pesmizinem in optimizem mojstrsko podajata roko. Čeprav ima film že več kot 70 let, pa je priljubljen še danes, glede na to, kako smo ljudje čedalje bolj odtujeni drug od drugega, pa je tako tudi izredno aktualen, kajti film nam opominja o pomenu življenja, ko smo soočeni z najhujšimi trenutki.

77-letni britanski glasbenik Paul McCartney je tudi velik oboževalec dotičnega filma, zato se je odločil, da bo film pripeljal na oder v obliki muzikala. Tako se je povezal s producentom Billom Kenwrightom ter piscemLeejem Hallom in se lotil pisanja pesmi. "Naša zgodba se je začela z elektronsko pošto. Bill mi je pisal, ali sem pripravljen na nekaj novega. Do zdaj me muzikali niso zanimali, ko pa sem se srečal z Billom in Leejem, sem pomislil, da bi bilo to zelo zanimivo in zabavno."